بلدية دبي تطلق مبادرة "جيل نحو الأكثر كل يوم" لتنمية مهارات الأطفال

أطلقت بلدية دبي، المبادرة المجتمعية "جيل نحو الأكثر كل يوم" لتجمع الأطفال وعائلاتهم ضمن منصة تفاعلية تُعرفهم عن قرب بمجالات عمل بلدية دبي وكيف تنعكس خدماتها ومهامها على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة من خلال أنشطة تعمق فهمهم للمدينة.

وتتضمن المبادرة، التي تنفذ في مردف سيتي سنتر خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر الجاري ما بين الساعة 10:00 صباحا وحتى 10:00 مساء، مجموعة من المحطات والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تشجع الأطفال على التعلم والاستكشاف وتمنحهم فرصة لاكتساب معارف ومهارات جديدة من خلال تجارب عملية وألعاب تفاعلية تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، ما يمنح الفعالية بعدًا مجتمعيًا وتعليميًا في آنٍ واحد.

وتتيح المبادرة للأطفال وعائلاتهم مساحة للمشاركة في أنشطة مجتمعية هادفة بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة في دولة الإمارات لتعزيز مشاركة الأسرة وتفاعلها في الأنشطة التي تجمع بين التعلم والتجربة.

وتأخذ التجارب التي ستقدمها بلدية دبي الأطفال إلى مجالات مختلفة من العمل البلدي يستكشفون من خلالها أنواع النباتات المحلية وأساسيات زراعة الشتلات وتجهيز التربة وأفضل أساليب الري والزراعة بما يساعدهم على فهم أهمية الزراعة والمساحات الخضراء في المدينة.

توفر المبادرة كذلك تجربة فريدة لتعليم الأطفال أساسيات الصحة والسلامة في المنزل وخارجه من خلال التعريف بأهم الأدوات المنزلية ومبادئ السلامة على الطريق وفي الشواطئ والحدائق والأماكن العامة وربط هذه المفاهيم بالمواقف التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بجانب توفير منصة للمؤثرين تتيح للأطفال تطوير مهارات التحدث والتواصل والإبداع وصناعة المحتوى من خلال تجربة تساعدهم على التعبير عن أفكارهم وتقديم المحتوى بطريقة مبتكرة.

وتتضمن المبادرة لعبة رقمية تفاعلية صممت لتوعية الأطفال بمفاهيم إدارة خدمات الصحة والسلامة وخدمات الصحة العامة في الطب البيطري والعناية بالحيوانات الأليفة وذلك بأسلوب مبسط وممتع وملائم لأعمارهم، إلى جانب لعبة رقمية تعرّفهم بمفاهيم إدارة النفايات وتساعدهم على فهم أهمية التعامل السليم معها، وبدور الإدارة في الحفاظ على نظافة المدينة واستدامتها.

وتضم الفعاليات منصة تفاعلية تفتح للأطفال نافذة على عالم المختبرات من خلال مجموعة من التجارب المبسطة والممتعة التي تعرفهم بدور المختبر وأهميته في مجالات العمل البلدي وعلاقته بالحياة اليومية.