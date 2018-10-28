ماريوت الدولية تفتتح أول فندق من علامة ألوفت في منطقة " دبي الجنوب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "ماريوت الدولية" اليوم عن افتتاح فندق "ألوفت دبي ساوث" الرائد في مجال التصميم، ليكون الفندق الرابع من علامة ألوفت الذي يفتتح في دبي هذا العام.

ويعد الفندق الجديد النابض بالحياة الذي طورته شركة "رادار القابضة" أول فندق يفتتح أبوابه في منطقة دبي الجنوب، وسيقدم نهجًا تقنيًا وأسلوبًا عصريًا متفردًا في التصميم لمنطقة التجارة والأعمال المزدهرة.

ويتمتع الفندق بموقع مثالي ضمن منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، المطار الرئيسي الثاني في دبي، وموقع معرض إكسبو 2020 الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وحول الافتتاح، قال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية: "نحن متحمسون لدخول منطقة دبي الجنوب وافتتاحنا فندقًا جديدًا من علامة ألوفت".

وتابع بالقول: "مع التوسع الذي يشهده مطار آل مكتوم الدولي وموقع معرض إكسبو 2020 الذي من المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائرًا، تشكل منطقة دبي الجنوب الموقع المثالي لعلامة ألوفت التي صممت خصيصًا للمسافر المهتم بالتكنولوجيا الباحث عن أماكن إقامة عصرية".

وبدوره قال أديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة: "متحمسون للغاية لنكون جزءًا من منطقة دبي الجنوب و نحن واثقون بأن فندق ألوفت دبي ساوث سيكون مكانًا يوفر أجواء الراحة للضيوف، بينما يأمن لهم كل متطلباتهم".

يضم فندق ألوفت دبي الجنوب 145 غرفة بما في ذلك 6 غرف جانبية ذكية، تتسم بديكورات عصرية وتكنولوجيا ذكية وتضم أعمال فنية خاصة من استوديو التصميم Blue Bicycle Design، مما يسمح للنزلاء بالتمتع بإقامة تجديد طاقتهم بينما تلبي احتياجات المسافر المهتم بالتكنولوجيا. وتتضمن كل الغرف مزايا خدمية خاصة بالعلامة، مثل سرير فخم فائق الراحة وغرفة استحمام واسعة، فضلًا عن وسائل راحة خصيصًا من قبل مركز سبا بليس®، وخدمة واي فاي سريعة ومجانية، وشاشات تلفزيون LED حجم 49 بوصة، وعدة مآخذ كهرباء في الغرفة، وذاكرة فلاش، وجهاز كروم كاست يتيح للضيوف تشغيل قنواتهم المفضلة خلال إقامتهم.

ومن بين المطاعم الموجود في الفندق "نوك Nook" وهو مطعم غير رسمي مفتوح طوال اليوم يقدم أطباقًا من المطبخ العالمي، ولاونج ’دبليو إكس واي زي‘ و’ري:ميكس‘ لاونج الذين تشتهر بهما علامة ألوفت، ومطعم’ري:فيول‘ من ألوفت الذي يقدم وجبات خفيفة وخيارات صحية ومشروبات. كما يقدم الفندق برنامج الفنادق الأيقوني العالمي’لايف آت ألوفت‘ الذي يضم جدولًا حافلًا بعروض موسيقى الأكوستيك التي يقدمها نجوم صاعدون.

كما تتضمن المرافق في الفندق مركز اللياقة البدنية ’ري:تشارج‘ المفتوح على مدار اليوم، وبركة سباحة ’سبلاش بول‘ وأربع صالات اجتماعات ’تاكتيك‘ مزودة بأحدث المعدات البصرية والسمعية وخدمة إنترنت سريع مجانية.

وقالت الين واتسون، المدير العام لفندق ألوفت دبي ساوث: "يسرنا الإعلان عن الافتتاح الرسمي لفندق ألوفت دبي ساوث ونحن متحمسون لرؤية التطور الذي ستشهده منطقة دبي الجنوب على مدى 12 – 18 شهرًا قادمًا. وبموقعنا الاستراتيجي على بعد دقائق فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، نتطلع لافتتاح أبوابنا وتلبية الاحتياجات دائمة التغير لدى ضيوفنا من السياح ورجال الأعمال والباحثين عن أماكن إقامة عصرية تأمن أجواء مريحة للعمل والإبداع".

وتشهد منطقة دبي الجنوب، التي تحتضن أكبر شركات الطيران، نموًا مزدهرًا قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي سيتخلله ستة أشهر من الاحتفالات التاريخية المقامة على امتداد 438 هيكتارًا، ليرسخ فندق دبي ساوث بوصفه أول فندق يفتتح في المنطقة مكانته في واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نموًا سريعًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: http://www.aloftdubaisouth.com