مباراة "حياة أو موت" في دوري أبطال أوروبا

المصدر: لندن - د ب أ

بعد أن تلقى فريق توتنهام الإنجليزي هزيمتين متتاليتين في دوري أوروبا لكرة القدم، يسافر الفريق إلى هولندا لخوض مباراة حياة أو موت أمام أيندهوفن غداً الأربعاء، ويتعين عليه أن يحقق الفوز في المباراة لإبقاء آماله قائمة في البطولة.

الخسارة أمام برشلونة وإنتر ميلان تركت الفريق في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بجانب فريق أيندهوفن، حيث فشل الفريقان في حصد أي نقاط حتى الآن.

وبما أن الفريق سيواجه أيندهوفن مرة أخرى بعد اسبوعين، فإن الفوز في المباراتين قد يعيد آمال توتنهام في التأهل إلى دور الستة عشر، خاصة أن برشلونة وإنتر ميلان سيلتقيان معا وسيهدر أيا منهما نقاط حال تعادلهما أو فوز احدهما على الآخر.

ولكن أي نتيجة أخرى باستثناء الفوز في هولندا غدا الأربعاء، ستجعل الفريق يواجه معركة صعبة للغاية للتأهل إلى دور الستة عشر. وهذا سيكون شيئا مخيبا للآمال للفريق، الذي تغلب على ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب، في دور المجموعات بنسخة البطولة العام الماضي وتعادل معه في إسبانيا. ويعلم الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو،المدير الفني لتوتنهام، المطلوب من فريقه.

وقال بوكيتينو: "نحتاج للمزيد. أعتقد أننا منافسون للغاية في السنوات الأربع ونصف الماضية. أعتقد أن مباراة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا مهمة للغاية لأننا نريد أن نجدد آمالنا في البطولة".

وأضاف: "إنها مباراة يجب الفوز بها وأعلم أننا بحاجة لتكرار مثل هذا الأداء (مرات عديدة)".

محليا، يقدم توتنهام أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، محققا سبع انتصارات من تسع مباريات. وكان أداء إريك لاميلا حاسما في أداء توتنهام ومن المقرر أن يحافظ اللاعب الأرجنتيني على مكانه في التشكيل الأساسي أمام توتنهام. ونجح توتنهام في معالجة اللاعب من إصابة خطيرة في الفخذ، ولكن حتى الآن لا يعلم لاميلا ما إذا كان قد تعافى من الإصابة بشكل نهائي أم أنها من الممكن أن تتجدد. ومع ذلك، فإن ما يعرفه اللاعب هي ضرورة الفوز على أيندهوفن.

وقال للصحفيين: "نعلم أنه يتعين علينا الفوز. لسوء الحظ بدأنا البطولة بالخسارة في ميلانو، ثم بعدها، خسرنا أمام برشلونة ولن نحظى بفرص عديدة أخرى، لذلك يجب أن نفوز".

وأثنى موسى ديمبلي على تأثير لاميلا على الفريق في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الفوز الذي حققه الفريق على ويستهام، عندما سجل لاميلا هدفا من ضربة رأس منح فريقه الفوز. وقال ديمبلي لصحيفة "لندن ستاندارد": "إنه في أفضل حالاته. هذا شيء لا يصدق. إنه يساعدنا كثيرا. أهداف، معدل أداء، كل شيء يمكن أن نطلبه من لاعب كبير مثله".

وأضاف: "الجميع يعرف أن لديه عقلية قوية. لذلك أعتقد أنه تطور كثيرا. يمكنك أن ترى أهميته بالنسبة لنا. سعيد لأنه يظهر للعالم ما هو قادر على فعله".

ويغيب عن توتنهام ديلي آلي، حيث يتعافى لاعب وسط المنتخب الإنجليزي من إصابة في أوتار الركبة، بالإضافة إلى عدم جاهزية الثنائي داني روز ويان فيرتونجين. ولكن ربما يكون كريستيان إريكسن جاهزا لبدء المباراة بعدما شفي من إصابته الأخيرة حيث شارك كبديل في مباراة ويستهام.