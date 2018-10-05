البرازيلي موريسيو يقدم خلاصة خبرته في الاكاديمية الدولية للأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

قدم رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الاجسام واللياقة البدنية البروفيسور ماوريسيو دي ارودا كامبوس ظهر اليوم، خلاصة خبرته في الثقافة الرياضية الصحية لرياضيي بناء الاجسام والقوة البدنية خلال المحاضرات التي قدمها في دورة المستوى الرابع لأكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام ومقرها دبي، عن المفاهيم الاساسية لنظام العظام الهيكلي للرياضيين بشكل عام وفسيولوجية جسم الانسان اثناء ممارسة الرياضة وتفصيلا اكبر عن فسيولوجية التمارين، وحضر الدورة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين المصري والعربي لبناء الاجسام الدكتور عادل فهيم ونائب رئيس الاكاديمية زايد الجلاف، والمحاضرين الدوليين الاماراتي جعفر اشكناني والعراقي الدكتور صلاح العامري،من جهته قال رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد للامارات اليوم: كنا حريصين على دعم الامكانات المعلوماتية الفنية للرياضيين من مدربين ولاعبين المشاركين في دورات الاكاديمية بخبرات دولية جديدة تعزز المعلومات الفنية التي تم تدريسها في الدورات السابقة، لما يمتلكه البروفيسور البرازيلي ماوريسيو من معلومات مميزة، وسعداء لان الجانب البرازيلي عبر عن ارتياحه لما يتمتع به أبناء الامارات من مكانة علمية مميزة، وأكمل: بالرغم من الثقة العالية للمحاضرين الدوليين الاساسيين في الاكاديمية الا اننا ماضون بالاستعانة بالخبرات العالمية وبما يعزز المعلومات الذهنية والفنية للرياضيين في بناء الاجسام.