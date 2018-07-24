صلاح ينافس رونالدو وميسي على لقب أفضل لاعب

المصدر: موقع الإمارات اليوم - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018.

وضمت القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي ،والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني.

كما انضم كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقائمة ،بجانب انطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا ونادي اتلتيكو مدريد.

وشهدت القائمة أيضا تواجد البلجيكي ادين هازارد نجم تشيلسي، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام ،والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ،والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ،والفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

وبذلك تواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاثة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج حديثا بلقب مونديال روسيا.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2018 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن في 24 ايلول/سبتمبر المقبل.