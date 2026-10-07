في دبي مدينة الذوّاقة.. نجوم ميشلان ترصّع 122 مطعماً

في مشهد جديد يعكس مكانة دبي عاصمة للذواقة وفنون الطهي والأطباق العالمية، كُشف أول من أمس عن النسخة الخامسة من دليل ميشلان دبي، الذي يضم هذا العام 122 مطعماً تمثل 38 نوعاً من المأكولات، ويعكس الاختيار تنوع مشهد الطهي في الإمارة وفخامته، بدءاً من المطاعم المحلية في الأحياء السكنية وصولاً إلى أبرز وجهات الأكل الفاخرة، بما يجسد التطور المستمر الذي يشهده القطاع في دبي.

وشهد هذا العام انضمام 19 مطعماً جديداً إلى دليل ميشلان، من بينها اثنان حصلا على نجمة واحدة، وأربعة نالت جائزة «بيب جورماند»، كما ارتقى «أورفلي بروز» إلى فئة النجمتين، في خطوة تعكس مسيرته المتميزة، بينما حافظت جميع المطاعم الحاصلة سابقاً على ثلاث نجوم ونجمتين على تصنيفاتها، تأكيداً على المستوى الاستثنائي الذي تواصل تقديمه.

التفتيش متواصل

وعن النسخة الخامسة، قال المدير الدولي لأدلة ميشلان، غوندال بولينك: «يسعدنا أن نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لإطلاق دليل ميشلان دبي، إذ شهدت قائمة الاختيارات نمواً ملحوظاً منذ انطلاقتها، إذ تضم اليوم ما يقارب ضعف عدد المنشآت التي شملتها النسخة الأولى، ويعكس هذا التطور اللافت استمرار ازدهار مشهد فنون الطهي في دبي، حيث يواصل مفتشو دليل ميشلان عاماً بعد آخر اكتشاف وجهات جديدة لتناول الطعام، تحظى بإشادة عالمية».

وأضاف: «كما يواصل مزيج هذا العام من المواهب المحلية والخبرات العالمية بناء هويته الخاصة في عالم الطهي، مع احتضانه في الوقت ذاته لتقاليد وثقافات من مختلف أنحاء العالم، وقوة قطاع الضيافة في دبي تؤكد على شغف المدينة وطموحها وإصرارها على تعزيز مكانتها وجهة عالمية لفنون الطهي، ما يمنح عشاق الطعام أسباباً متجددة لزيارتها والعودة إليها مراراً».

أطباق ومشاعر

من ناحيته، قال الشيف جيسون أثرتون، من مطعم «رو أون 45»، الذي حاز نجمتي ميشلان، لـ«الإمارات اليوم» خلال الحفل الذي نظم في فندق أتلانتس ذا رويال: «لا أعتقد أنني أملك سراً للفوز بنجمتي ميشلان، ولكن ببساطة يمكن القول: إنه العمل بجد، فأنا أذهب إلى المطعم كل يوم وأنا أفكر في ضيوفي، وأحرص على استخدام أفضل المنتجات المتاحة، فالبحث في المكونات أساسي، لأنني أريد التأكد أن ضيوفنا يحصلون على المشاعر من خلال طعامنا، وكذلك أن تكون شخصيتي حاضرة في قائمة الطعام».

وأشار إلى أنه عندما جاء إلى دبي في عام 2000، كان عدد سكانها أقل من العدد الحالي بكثير، معتبراً أن حمله هذه الجائزة وسط هذه الأرقام أمر مذهل، ورأى أن التحدي الأكبر، يكمن في تلبية توقعات الزبائن، إذ إن العديد منهم يدخرون المال من أجل القدوم إلى هذا النوع من المطاعم، والحصول على التجربة، ولذا فهو لا يطبخ إلا لـ22 ضيفاً في اليوم، ولخمس ليالٍ في الأسبوع فقط، مع وجود قائمة تذوق واحدة، تأخذ الضيف في رحلة خاصة معه كطاهٍ.

فخر واعتزاز

من جهته، أعرب بوبيندرا نال، مؤسس مطعم تريسند استوديو، الحائز ثلاث نجوم للسنة الثانية على التوالي، عن فخرهم بأنهم المطعم الوحيد في العالم ضمن فئة المطاعم الهندية الذي حصل على ثلاث نجوم ميشلان، مضيفاً: «نحن علامة محلية بالكامل، تأسسنا في دبي، والنجاح يكمن في سر العمل الجماعي والتفاني والسعي الدائم إلى ابتكار كل ما هو جديد، إذ إن أساس العمل في المطاعم هو إسعاد الروح والاستمتاع».

وأشار إلى أن الحصول على ثلاث نجوم ليس بالأمر السهل، لأنه يبدأ من طريقة استقبال الضيوف، وصولاً إلى الأطباق التي تقدم، كما أن المفتشين صارمون، منوهاً بأنه سيسعى إلى تغيير قائمة الطعام هذا العام، لأن هذا جزء من عملهم المستمر لأجل اجتذاب الضيوف.

أفضل طاهٍ شاب

بينما قال الشيف ريمي ماركينيون الحاصل على «أفضل طاهٍ شاب»، إن الجائزة تعني أن عمله في مطعم أوسيانو، قد حظي بالتقدير، وهي دافع للاستمرار وتقديم الأفضل للزبائن، مشيراً إلى أنه يحرص على تقديم تجربة طهي فريدة، وأمضى سنوات عدة في مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان، وأشاد بمدينة دبي التي تتمتع بمجتمع رائع، وتمنح الفرص للتطور ومواصلة العمل والازدهار.

من جهته، قال محمد أورفلي عن فوز مطعم «أورفلي بروس» بنجمتي ميشلان: إن «الجائزة تدفع فواتير التعب والعمل المستمر الذي قمنا به، على مدى الأعوام الماضية، والمسيرة التي قدمناها لمدة خمس سنوات، والإصرار هو سر النجاح، لاسيما أننا نقدم ما هو مميز لهذه المدينة ولنا»، وأشار إلى أنهم حصلوا على جائزة الذواقة في «ثري بروز» أيضاً، معتبراً أن محبة الناس هي السبب الأساسي في النجاح، لأنها تضعهم أمام مسؤولية وتحديات لتقديم ما هو جديد باستمرار.

مأكولات استثنائية

ويمنح دليل ميشلان أعلى تقدير لديه للمأكولات الاستثنائية التي تستحق رحلة خاصة، وحافظ هذا العام كل من مطعم «إف زد إن» للشيف بيورن فرانتزن و«تريسند استوديو» على تصنيف ثلاث نجوم، واحتفظت ثلاثة مطاعم بتصنيفاتها ضمن فئة نجمتي ميشلان، بينما ارتقى «أورفلي بروس» إلى نجمتين، بعد عامين من حصوله على واحدة.

في المقابل، حافظت مطاعم «إل ريستورانتيه»، و«نيكو روميتو»، و«رو أون - 45»، و«ستاي باي يانيك ألينو» على تصنيفاتها ضمن اختيار عام 2026، وانضم «بيرش» وكذلك «كيغو»، إلى الاختيار حاصلين على نجمة ميشلان واحدة، مع الإشارة إلى أن المطعمين أضيفا إلى 12 حافظت على تصنيفها، ليرتفع إجمالي المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان واحدة هذا العام إلى 14 مطعماً.

وكرمت جائزة «بيب جورماند» المطاعم التي تقدم مأكولات استثنائية بقيمة ممتازة، ومن بينها «ميدل تشايلد» و«إس إي بيسترو»، و«ثري بروز»، و«يوبي دبي»، أما جوائز ميشلان الخاصة فاحتفت بالمحترفين الذين تشكل مهاراتهم واهتمامهم وتفردهم تجارب تناول الطعام في دبي، ومنحت جائزة افتتاح العام من دليل ميشلان إلى غونزالو بلاتيرو من «ويندو»، بينما منحت جائزة السوميلير من دليل ميشلان إلى نيناد جاني من «أفاتارا»، وذهبت جائزة الخدمة إلى فريق «كيغو».

أرقام

حاز مطعمان ثلاث نجوم ميشلان، فيما حصلت أربعة مطاعم على نجمتين (ترقية واحدة)، و14 مطعماً على نجمة واحدة، من بينها مطعمان جديدان، أما جائزة «بيب جورماند» فحصدها 22 مطعماً، من بينها أربعة مطاعم جديدة، فيما وصل عدد المختارة ضمن دليل ميشلان إلى 80 مطعماً، منها 13 جديدة.

غوندال بولينك:

• دبي وجهة عالمية لفنون الطهي، ما يمنح عشاق الطعام أسباباً متجددة لزيارتها والعودة إليها.