انتشار واسع لرسالة بوغبا الوطنية لـ"الديوك" قبل نهائي كأس العالم

المصدر: موسكو -د ب أ

حقق مقطع الفيديو المصور للاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا وهو يحفز زملاءه بالمنتخب الفرنسي قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وشاهد وشارك مئات الآلاف من المشجعين هذا المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه دور بوجبا القيادي في المنتخب الفرنسي وقدرته على تحفيز زملائه قبل النهائي العالمي.

وكان بوغبا وجه رسالة حماسية من خلال كلمته إلى زملائه بالمنتخب الفرنسي قبل خوض المباراة النهائية.

وظهر بوغبا في المقطع المصور وهو يحفز زملاءه قائلا: "أريد كل الفرنسيين الذين يشاهدون هذا النهائي أن يتذكروا هذه الأمسية. أطفالهم وأحفادهم... أريد أن ننزل لأرض الملعب كمحاربين وقادة".

ومع انتهاء كلمة بوغبا التحفيزية، وجه جميع اللاعبين ضربة قوية بيدهم في وقت واحد إلى منضدة أمامهم كتأكيد على تفهمهم لما قاله بوغبا.

وسجل بوغبا الهدف الثالث لفريقه في المباراة النهائية للمونديال على استاد "لوجنيكي" الشهير في العاصمة الروسية موسكو وقاد الفريق ببراعة للفوز 4 - 2 على المنتخب الكرواتي ليتوج المنتخب الفرنسي باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه.

وكان بوغبا حفز زملاءه أيضا بكلمة مقتضبة قبل مباراتهم الصعبة أمام المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16 بنفس البطولة وفاز المنتخب الفرنسي أيضا 4 - 3.