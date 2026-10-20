إزعاج

شكا سكان بمناطق متفرقة في دبي استمرار إزعاج السيارات الرياضية والدراجات النارية، التي تصدر أصواتاً مرتفعة ومزعجة، وتسير بسرعات عالية في الشوارع الداخلية خلال ساعات متأخرة من الليل، لاسيما في المناطق السكنية، ما يتسبب في إقلاق راحة السكان وحرمانهم من النوم، فضلاً عن المخاطر التي تشكلها السرعات العالية على سلامة المشاة ومستخدمي الطريق، واقترحوا تكثيف الدوريات الرقابية لرصد المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين في الضوضاء والقيادة المتهورة، بما يسهم في الحفاظ على الهدوء والسكينة العامة وتعزيز السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية.

ازدحام

يعاني سكان في الشارقة الازدحام المروري الشديد عند التقاطعين الخامس والسادس، نتيجة اقتصار الجسر على مسار واحد فقط، ما يتسبب في اختناقات مرورية، خصوصاً خلال ساعات الذروة، ويؤدي إلى صعوبة تنقل السكان وتأخر وصولهم إلى وجهاتهم حتى أصبح الخروج من منازلهم أمراً شاقاً، وناشدوا الجهات المعنية دراسة الوضع المروري عند التقاطعين، وإيجاد حلول عاجلة، من بينها توسعة الجسر وزيادة عدد المسارات، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل.

مواقف

قال قاطنون لمنطقة القوز السكنية الأولى في دبي إنهم يعانون الازدحام الشديد في مواقف المركبات، خصوصاً خلال العطلة الأسبوعية، ما يصعّب عليهم العثور على مواقف قريبة من منازلهم، ويؤثر في استقبال ضيوفهم، فضلاً عن معاناة مرتادي المحال التجارية والمصلين في المساجد من عدم توافر مواقف شاغرة، وأشاروا إلى أن بعض المركبات تشغل المواقف ساعات طويلة، ما يزيد من حدة المشكلة، وتمنوا إجراء دراسة أسباب الازدحام وتنظيم استخدام المواقف، وتخصيص بعضها لخدمة المصلين ومرتادي المحال التجارية، بما يضمن توافرها للسكان والزوار، ويخفف معاناتهم اليومية.