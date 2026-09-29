شكا سكان في منطقة المزهر الرابعة بدبي من الازدحام المروري المتزايد داخل المنطقة وفي الشوارع المحيطة بها، خصوصاً خلال ساعات الذروة المسائية من الخامسة حتى التاسعة، مشيرين إلى أن زمن التأخير ارتفع من نحو 20 دقيقة العام الماضي إلى 40 دقيقة أو أكثر حالياً. وأوضحوا أن سائقين يلجأون إلى الشوارع الداخلية بين المنازل كطرق بديلة واختصارات لتجاوز الازدحام، ما يزيد كثافة المركبات داخل الأحياء السكنية، ويعرقل دخول السكان وخروجهم. وطالبوا بدراسة الوضع ميدانياً، ووضع حلول مرورية عاجلة لتحسين انسيابية الحركة وتنظيم مداخل ومخارج المنطقة.