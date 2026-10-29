مواقف

ناشد سكان بمنطقة «دبي لاند» الجهات المعنية النظر في ظاهرة استخدام سيارات الأجرة ومركبات «أوبر» للمواقف العامة المدفوعة، والانتظار فيها لفترات طويلة، ما يزيد من معاناة السكان في ظل نقص المواقف المتاحة لهم، ويسهم في زيادة الازدحام والاختناق المروري في المنطقة، واقترحوا تخصيص مواقف انتظار محددة لسيارات الأجرة ومركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، بما يضمن تنظيم حركة المركبات، والحفاظ على المواقف العامة لخدمة السكان، والحد من الازدحام الذي تشهده المنطقة.

درّاجات

شكا مرتادون للمنطقة الصناعية في الشارقة انتشار القيادة العشوائية للدرّاجات النارية بشكل كبير على الطرقات الرئيسة والفرعية، مشيرين إلى أنها أصبحت تُشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات على طرقات المنطقة، ولفتوا إلى أنهم يشهدون تزايداً كبيراً في عدد هذه الدراجات التي تُقاد بلا التزام، إذ تسير بعكس الاتجاه، وتتجاوز الإشارات، ولا تترك مسافة أمان، وتتجاهل قوانين المرور، علاوة على أن العديد منها غير مرقم، ما يصعّب تتبعها أو محاسبة سائقيها عند وقوع المخالفات أو الحوادث، وأضافوا أن زيارة المنطقة الصناعية أصبحت مصدر قلق للسائقين.

حملات

اقترح قراء تكثيف حملات التوعية المجتمعية بشأن مخاطر التسوّق عبر الإنترنت، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية وآليات سداد قيمة المشتريات، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، خصوصاً في ظل انتشار العروض الترويجية المغرية، التي تعلن عنها مواقع وحسابات وهمية تستهدف استدراج المستهلكين والاستيلاء على أموالهم، وأشاروا إلى أهمية توعية المستهلكين بطرق اكتشاف العروض الاحتيالية، والتأكد من مصداقية المتاجر قبل إتمام عمليات الشراء أو إدخال البيانات المصرفية، لافتين إلى أن بعض الجهات المجهولة تستغل رغبة المتسوقين في الحصول على منتجات بأسعار مخفضة، من خلال الإعلان عن عروض غير حقيقية.