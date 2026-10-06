مطبات

اقترح سكان بمنطقة غدير الطير في دبي عمل مطبات اصطناعية في شوارع المنطقة، مؤكدين أن بعض السائقين يسيرون بسرعات عالية، ما يُشكّل خطراً على الأطفال والمارة وكبار السن، مناشدين الجهات المعنية بدراسة الوضع في المنطقة، وإنشاء مطبات اصطناعية في الشوارع الرئيسة والفرعية التي تمتد لمسافات.

رسوم

قال قارئ إنه تقدم بطلب لإنجاز معاملة حكومية، وسدد الرسوم المقررة، بما فيها رسوم التوصيل إلى مقر سكنه، مشيراً إلى أن شركة التوصيل تواصلت معه لتسليم المعاملة، إلا أنه لم يكن بالمنزل في الموعد المحدد، فطلب إعادة جدولة الموعد بعد يومين، وفوجئ بمطالبته بسداد 26 درهماً رسوماً إضافية مقابل تغيير الموعد، وتساءل عن سبب فرض رسوم جديدة لإعادة جدولة التوصيل، رغم سداده رسوم التوصيل مسبقاً، مطالباً بتوضيح آلية احتساب هذه الرسوم، والنظر في إمكانية إعادة جدولة موعد التسليم لمرة واحدة من دون رسوم إضافية، مراعاةً لظروف المتعاملين.

مركبات

شكا سكان بمنطقة محيصنة الأولى في دبي دخول أعداد كبيرة من المركبات إلى الشوارع الداخلية للمنطقة السكنية، خصوصاً خلال ساعات الذروة، إذ يستخدمها بعض السائقين كطرق مختصرة، ما يتسبب في ازدحامات مرورية تعرقل وصول السكان إلى منازلهم وخروجهم منها، وأوضحوا أن المشكلة امتدت إلى الطرق الداخلية في مدينة بدر، التي كان الأهالي يستخدمونها سابقاً لتجنب الازدحام، مؤكدين أن كثافة المركبات العابرة داخل الأحياء السكنية قد تُشكّل خطراً على الأطفال والمشاة، واقترحوا دراسة حلول مرورية تحد من استخدام شوارع الأحياء السكنية كطرق مختصرة، وتنظم حركة المركبات، بما يضمن انسيابية المرور، وسلامة السكان.