خلل

شكا متعامل من وجود خلل تقني في التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين عند محاولة إنجاز معاملة «تعديل وضع العمالة المساعدة»، موضحاً أن المشكلة استمرت لأكثر من شهر، على الرغم من استيفاء متطلبات المعاملة. وأشار إلى أنه تواصل مرات عدة مع قنوات الدعم الفني، إلا أن المشكلة لم تُحل، مع إحالته إلى جهات أخرى، قبل أن يتبين لاحقاً أن الخلل مرتبط بالنظام التقني للخدمة. وأضاف أنه اضطر في نهاية المطاف إلى إنجاز المعاملة عن طريق أحد مكاتب الطباعة. وناشد بتطوير الخدمة الرقمية، ورفع كفاءة الدعم الفني وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم ذاتياً عبر القنوات الذكية بسهولة وسرعة، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.

محور

أشاد سائقون في دبي بمشروع إنشاء «المحور الرابع» الجديد، الذي يمتد من شارع الفاية في أبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة، مؤكدين أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات على عدد من الطرق والمحاور الحيوية، خصوصاً مع النمو السكاني والعمراني المتسارع. وأشاروا إلى أهمية المشروع في توفير مسار مروري إضافي يربط دبي ببقية إمارات الدولة.

مواقف

شكا سكان في منطقة البوطينة بالشارقة من تفاقم أزمة نقص المواقف منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع تنفيذ مشروع لتطوير ورصف الشوارع الداخلية، مؤكدين دعمهم لمشروعات التطوير، إلا أن إغلاق عدد من المداخل والساحات الرملية التي كانت تستخدم سابقاً للمواقف تسبب في صعوبة إيجاد أماكن لمركباتهم، في ظل عدم كفاية المواقف الرسمية المدفوعة وامتلاء المواقف الاستثمارية. وأشاروا إلى أنهم لجأوا خلال الفترة الماضية إلى إيقاف مركباتهم في مناطق مجاورة كحل مؤقت، إلا أن منع الوقوف فيها أخيراً ضاعف معاناتهم.