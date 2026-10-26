شاحنات

قال سائقون إنهم لاحظوا سير شاحنات ثقيلة على طرق دبي خلال أوقات حظر حركتها، ما يتسبب في إرباك حركة السير وعرقلة انسيابية المركبات، خصوصاً على الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية خلال ساعات الذروة، مشيرين إلى أن وجود هذه الشاحنات قد يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق. واقترحوا تكثيف الرقابة المرورية على الشاحنات، والتأكد من التزام سائقيها بأوقات الحظر المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على السلامة المرورية والحد من الازدحامات.