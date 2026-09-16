شاحنات

شكا مرتادو الطريق الممتد من مدينة الفجيرة باتجاه ميناء خورفكان من الازدحام المروري اليومي الناتج عن كثافة حركة الشاحنات، مؤكدين أن الشاحنات تشغل مختلف مسارات الطريق، ما يؤدي إلى بطء الحركة المرورية، خصوصاً خلال ساعات الذروة. وناشدوا الجهات المعنية بدراسة حلول تحد من الازدحام، وتنظيم حركة الشاحنات وتخصيص مسارات أو أوقات مناسبة لمرورها، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.

سلوكيات

لاحظ متسوقون في عدد من المراكز التجارية، ترك بعض الأسر أطفالهم يقومون بسحب عربات التسوق، سواء كانت فارغة أو محملة بالمشتريات، داخل الممرات، مشيرين إلى أنهم يتحركون بالعربات بشكل عشوائي بما يتسبب في إعاقة حركة المتسوقين وازدحام الممرات، فضلاً عن احتمالية اصطدام العربات بمتسوقين آخرين، خصوصاً في أوقات الذروة. وطالبوا الأسر بمزيد من الانتباه أثناء استخدام عربات التسوق، وترك الأطفال بعيداً عن قيادتها في الممرات المزدحمة، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة جميع مرتادي المراكز التجارية.

دوام

ناشد أولياء أمور طلبة في مرحلة رياض الأطفال «KG»، خصوصاً في المدارس الخاصة، إعادة النظر في موعد انتهاء اليوم الدراسي لهذه الفئة العمرية، ليكون عند الواحدة ظهراً بدلاً من الثانية. وأوضحوا أن بعض الصغار، بسبب الوقت الذي تستغرقه الحافلات المدرسية لا يصلون إلى منازلهم إلا عند الثانية والنصف أو الثالثة عصراً، ما يجعل اليوم طويلاً ومرهقاً بالنسبة إلى أعمارهم. وشددوا على أهمية مراعاة احتياجات طلبة رياض الأطفال وقدرتهم على تحمل ساعات الدوام الطويلة، مقترحين دراسة تقليص اليوم الدراسي بما يحقق مصلحة الأطفال وراحتهم، دون التأثير في متطلبات العملية التعليمية.

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