لماذا المتر 60 سم ؟ فيديو

هل يمكن تخصيص النظام المتري ليلائم كل فرد؟ يعرف المتر القياسي بالمسافة التي يقطعها الضوء في 2,99,792,458/1 جزء من الثانية وهو الأساس للوحدات المتربة الأخرى من اللتر إلى الراي لكن ماذا سيحدث لو أعدنا ضبط المتر ليتوافق مع نبضات قلبك؟ سينتج نظام قياس مخصص لكل فرد لا لعامة الناس وسيختلف كل شيء بدءا من حجم الورقة A4 إلى مدى سطوع مصباح كهربائي بقدرة 10 واط باختلاف الشخص فهل يمكن أن يحسن ذلك من حياة الأفراد؟

وهل يمكن أن يمكن الطالب من تصمیم رحلته التعلیمیة الشخصیة التي تمزج الشغف بالھدف؟

فعلى سبيل المثال بدلاً من اختیار تخصص معین يمكن أن يكون للطالب فرصة تصميم تجربته التعلیمیة استناداً إلى التحدیات التي يريد حلھا والتأثیر الذي يريده بهذه التجربة يمكن لنا أن نبحث عن آليات أخرى أيضاً لتمكین الشباب لحل تحدیات العالم.

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.