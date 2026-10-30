5 تقنيات تخيّلها مسلسل «عائلة جيتسون» قبل 64 عاماً.. وأصبحت واقعاً

قبل أكثر من ستة عقود، قدّم مسلسل الرسوم المتحركة الأميركي «عائلة جيتسون» رؤية خيالية للحياة في المستقبل، رسمت ملامح عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع مختلف تفاصيل الحياة اليومية.

ورغم أن كثيراً من الأفكار التي طرحها بدت آنذاك بعيدة عن الواقع، فإن التطور التقني المتسارع حوّل بعضها إلى ابتكارات نستخدمها اليوم، فيما تقترب أفكار أخرى من مرحلة التطبيق العملي، لتكشف عن أوجه تشابه لافتة بين خيال الماضي وواقع الحاضر.

وفي ما يلي 5 تقنيات استعرضها المسلسل منذ بدء عرضه عام 1962، وأصبحت واقعاً.

مكالمات فيديو عبر الشاشات

تخيّل «عائلة جيتسون» مستقبلاً يتواصل فيه أفراد الأسرة والأصدقاء عبر شاشات تنقل الصوت والصورة، في مشهد سبق انتشار مكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل بعقود.

ساعات ذكية على المعصم

لم تقتصر رؤية المسلسل على معرفة الوقت، بل ظهرت ساعات إلكترونية تُستخدم للتواصل وعرض المعلومات، في تصور يشبه الساعات الذكية الحالية، التي تتيح إجراء المكالمات ومتابعة الإشعارات والمؤشرات الصحية.

التعليم والعمل عن بُعد

استشرف المسلسل مستقبلاً تعتمد فيه الدراسة والعمل على الشاشات والأجهزة الإلكترونية، في مشاهد باتت تشبه واقع التعليم الرقمي والعمل عن بُعد الذي أصبح جزءاً من الحياة اليومية.

روبوتات تتولى الأعمال المنزلية

ظهرت الروبوت «روزي» في المسلسل وهي تتولى تنظيف المنزل وإنجاز المهام اليومية، وهي فكرة نراها اليوم في المكانس الروبوتية والأجهزة المنزلية الذكية التي تنفذ بعض الأعمال تلقائياً.

السيارات الطائرة

تخيّلت «عائلة جيتسون» عالماً تتنقل فيه العائلات بسيارات طائرة بين المباني، وهو تصور لا يزال يمثل أحد طموحات صناعة النقل الحديثة.

وفي أكتوبر 2026، كشفت «تسلا» عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية الكهربائية «رودستر»، وقدمت نسخة «روكيت» المزودة بدافعات خاصة لدعم الحركة والتحكم أثناء التحليق، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة للاستخدام على الطرق العامة.