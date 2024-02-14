هل تعلم ما هو التوقيت النهري؟ .. فيديو

ساعاتنا دقيقة .. ولكن الطبيعة قد تكون أكثر دقة..

على سبيل المثال تباطأ معدل تدفق نهر الدانوب في صيف 2022 إلى ثلث متوسطه، فبالتالي كان منظور الكائنات التي تعيش فيه مختلفاً فمقارنة بمعدل التدفق تسارع كل شيء آخر في العالم ..

وهذا ما حاولت إسبانيا الإجابة عليه من خلال سنها أول قانون خاص باستخدام الوقت للموازنة بین الحیاة العملیة والشخصیة باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.

التوقيت النهري ..



تعمل هذه التجربة الفكرية على قلب الموازين المعتادة التي يحاول البشر من خلالها السيطرة على الطبيعة بحيث ينعكس اتجاه السيطرة، فما الذي سيحدث لو قامت الأنهار بتغيير معدلات التوقيت؟

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.