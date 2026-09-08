«دبي للاقتصاد الرقمي» تتيح للشركات وصولاً مجانياً لأدوات «كانفا»

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدء توفير خدمات «كانفا» (Canva) للتصميم والاتصال المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر منصة «تمكين الشركات» التابعة للغرفة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها الغرفة مع الشركة العالمية المتخصصة ببرمجيات التصميم «كانفا» Canva في وقت سابق من العام الجاري.

وتتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إمكانية الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة في «كانفا» وحلولها المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية، ودعم نمو منظومة الأعمال في دبي.

ومن خلال «منصة تمكين الشركات»، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، الحصول على اشتراك مجاني في باقة «Canva Business»، حيث تتيح هذه المبادرة الاستفادة من أدوات «كانفا» المتطورة مجاناً لمدة عام، لإنشاء مجموعة واسعة من المحتوى المرئي، بما يشمل تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض التقديمية، والمواقع الإلكترونية، ومقاطع الفيديو.

كما توفر المنصة «مجموعة أدوات العلامة التجارية» (Brand Kits) التي تتيح لفِرَق العمل التعاون بكفاءة أكبر، إلى جانب مجموعة من المزايا المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتبسيط عمليات إنشاء المحتوى، من دون الحاجة إلى خبرات متخصصة في التصميم، فيما يمكن لكل شركة إضافة حساب «كانفا» لـ50 من موظفيها، ما يرتقي بقدراتهم وإمكاناتهم، ويُعزّز تنافسية الشركة ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وللاستفادة من عرض «Canva Business» عبر منصة «تمكين الشركات»، يتعيّن على الشركات المؤهلة أن تحمل رخصة تجارية سارية المفعول في دبي، وأن تكون عضواً مسجلاً في غرفة تجارة دبي، وألّا يتجاوز عدد موظفيها 500 موظف. ويقتصر العرض على الشركات التي لا تملك حالياً، ولم يسبق لها امتلاك اشتراك مدفوع في أي من باقات «كانفا»، أما الشركات العاملة في دبي وغير الحاصلة على عضوية غرفة تجارة دبي فستكون مؤهلة للاستفادة من العرض في المستقبل القريب.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «يُشكّل دمج أدوات التصميم والاتصال المرئي من (كانفا) ضمن (منصة تمكين الشركات) خطوة رئيسة في مساعينا لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة، فمن خلال تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قدرات تصميم احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، نساعدها على تبسيط عملياتها التجارية، وتمكين روّاد الأعمال من تعزيز حضورهم الرقمي، بما يعكس التزامنا بتوفير بيئة أعمال مواتية تُمكّن الشركات من التحلي بالمرونة اللازمة للنمو والابتكار وتوسيع نطاق أعمالها».

من جانبه، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في (كانفا)، أحمد إقبال: «نسعى إلى منح روّاد الأعمال وفِرَق العمل القدرة على تحويل أفكارهم إلى محتوى مؤثر بسرعة وسهولة، وبناء علامات تجارية أقوى، والتواصل مع عملائهم بفاعلية أكبر»، وأضاف: «من خلال هذه المبادرة، نتطلع إلى دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، والإسهام في تسريع التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي في المنطقة، فقد شهدت (كانفا) نمواً لافتاً منذ ترسيخ حضورها في السوق المحلية، حيث ينشر المستخدمون في دولة الإمارات اليوم أكثر من خمسة ملايين تصميم شهرياً».

ويأتي إطلاق حزمة الخدمات هذه في إطار الاتفاقية التي وقّعتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع «كانفا» لتأسيس المقر الإقليمي للشركة في دبي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وتهدف الشراكة إلى دعم 250 ألف شركة رقمية صغيرة ومتوسطة وفرد خلال السنوات الخمس المقبلة.