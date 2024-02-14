هل أنت مستعد لاعادة تصميم دور الحكومات؟ فيديو

في ⁧‫القمة العالمية للحكومات‬⁩ ستدخل عالم من الأفكار الغير تقليدية.

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‏ تشجع تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

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‏تأتي مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكاراً من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.

من يدري لعل الفكرة العظيمة التالية تكون فكرتك أنت!

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.