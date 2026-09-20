من نيويورك إلى الدار البيضاء .. "ساندويتش شاورما" يجمع ابنًا بوالده بعد 29 عامًا من الغياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة إنسانية مؤثرة على نحو بالغ، جرت وقائعها بين نيويورك في الولايات المتحدة إلى الدار البيضاء في المغرب، وفجّر أحداثها "ساندوش شاورما"، وضع نهية سعيدة لقصة محزنة بعد 29 عامًا، على نحو خيالي لا يخطر ببال.

وكان راؤول شاب إسباني من أصل مغربي، كبر وهو يفتقد وجود الأب الذي لم يعرف عنه شيئًا أو يره يومًا ما، وكل ما بجعبته معلومتان اثنتان لا ثالث لهما: أبي مغربي يقطن مدينة الدار البيضاء واسمه منير.

وكان يمكن للشاب أن يستسلم لمصيره، أو تعميه موجات الغضب ويتهم الأب بالجحود ويعتبره في عداد الموتى، لكن راؤول كان يتمنى بالفعل أن يلتقي أباه وظلت الأمنية تكبر، بعد أن فشلت أمه الإسبانية في مساعدته في العثور على والده الذي تركها قبل حوالي ثلاثين عاماً ولم يكن يعلم أنها حامل بطفله.

وبينما كان في مدينة نيويورك، ذهب لشراء "ساندوش شاورما" من إحدى عربات الطريق وتحدث مع البائع المغربي حول قصته التي أثارت اهتمام الأخير، فقرر أن يساعده وينشر حكايته، بعد أن لمس فيه صدق الرغبة في لقاء والده المجهول، وناشد في مقطع فيديو نشره على صفحته أفراد جاليته المغربية بالمساعدة بعد أن شرح لهم الأوصاف التي يمكن ان تساعد بالعثور على منير.

ولم تكد تمر ثلاثة أيام على نشر الفيديو حتى جاءت البشرى من عائلة الأب التي سرعان ما تواصلت مع بائع الشاورما الذي حمل الخبر السعيد للإبن وأظهرت منصات التواصل واحدة من أكثر وجوهها إيجابية وهو تقريب المسافات وجمع شتات من فرقتهم السبل، حيث تم العثور على الأب وكان العناق في المطار بين "راؤول" و"منير" مشحونًا بالعواطف والدموع والانفعالات.

