علاج بالذكاء الاصطناعي للخرف ومرضى الزهايمر لإعادة ذكريات الماضي.. فيديو

يؤثر الخرف على الجهاز العصبي ما يؤثر بالتالي على ذاكرة المريض، لذا يبحث هذا المشروع إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعادة ذكريات مرضى الزهايمر والخرف بالتعاون مع مختصين، ويعمل بشكل رئيس على إنتاج إسقاطات مرئیة واقعیة لأحداث من الماضي، وقیاس قدرتھا على إبطاء تطور المرض.

يعمل المشروع أيضاً إعادة بناء ذكریات المھاجرین والمسنین ممن فقدوا القدرة على استحضارماضیھم، وهنا يُطرح سؤال عن إن كان من الممكن للذكریات الحفاظ على تاریخنا؟

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.