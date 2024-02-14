"للديدان وظائف أخرى".. في القمة العالمية للحكومات.. فيديو

"مشروع توظيف الديدان"

من ضمن المشاريع المشاركة في "ابتكارات الحكومة الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات. يعتمد على جمع بیانات التنوع البیولوجي بطرق غیر اعتیادیة حيث يستخدم الدیدان الماصة للدماء والتي تتغذى على الفقاريات وتعيش في جنوب غرب الصین

قام فریق من الباحثین الأمریكیین والصینیین بجمع أكثر من 30 ألف دودة وعثروا فيها على الأحماض النوویة لجمیع الحیوانات التي تغذت علیھا ھذه الدودة المفترسة، بما في ذلك ثدییات، مثل الماشیة والقطط النمریة وبرمائیات وزواحف وطیور.

وفّرت الدودة على الباحثين الوقت والتكالیف مقارنة بالطرق الیدویة والكامیرات المخبأة، وساعدت على قیاس مدى التنوع البیولوجي بطریقة أكثر فعالیة.

يطرح هذا المشروع سؤال ما ھي الكائنات الأخرى التي یمكن للحكومات استخدامھا لاستخلاص المعلومات؟

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.