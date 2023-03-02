النيادي يرسل رسالة تطمين من قلب "دراجون".. فيديو
أرسل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة صوتية من قلب الصاروخ دراجون 9.
#سلطان_النيادي يرسل رسالة تطمين من قلب الصاروخ #دراجون #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/UoVvWm4Wie— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023
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