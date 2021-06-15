أبوظبي تبدأ تطبيق «المرور الأخضر» في المراكز التجارية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

بدأت المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، أمس، تطبيق نظام المرور الأخضر، الذي يتضمن شروطاً جديدة لدخول المراكز التجارية، منها إبراز نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» قبل دخول المركز، وتختلف فترة صلاحية الفحص المسموح بها بين ثلاثة أيام وشهر، حسب توقيت الحصول على اللقاح أو عدم تلقيه.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» وجود طوابير على مداخل مراكز تجارية في اليوم الأول للتطبيق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، فيما رفضت مراكز تسوق دخول الذين لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة.

وقال مسؤولو مراكز تجارية لـ«الإمارات اليوم»، إنهم اتخذوا عدداً من الإجراءات لتجنب الازدحام والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع التأكيد على منع دخول من لا تنطبق عليهم الشروط، مؤكدين أن أبرز التحديات التي تواجه التطبيق، الازدحام الشديد المتوقع، خصوصاً خلال فترات نهاية الأسبوع، والفترات المسائية، وعدم معرفة بعض الزوار بالإجراءات الجديدة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، محمد الحاج، بأن مركز ديرفيلد التجاري، بدأ تطبيق نظام المرور الأخضر، لتوفير الحماية والسلامة لجميع رواد المركز، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وأشار الحاج إلى أن المركز اتخذ إجراءات لتسهيل الدخول، وعدم حدوث ازدحام، منها تجهيز موقع انتظار جانبي عند مدخل المركز التجاري، مزوّد بخدمات الإنترنت، وتخصيص مجموعة من الموظفين لمساعدة المتسوقين الذين يواجهون أي صعوبات في إظهار نتيجة الفحص، وإظهار وضعية التطعيم على تطبيق الحصن، مشيراً إلى أن بعض رواد المركز قد يواجهون صعوبة، نتيجة قدم طراز الهاتف الذي يمتلكونه، أو عدم وجود إنترنت.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تدعم أبوظبي كوجهة آمنة للعيش والزيارة، بينما لاتزال كثير من الدول تعيش مرحلة الإغلاق، نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر في إدارة «ياس مول»، والمركز التجاري العالمي، إنه تم تخصيص منطقة لفحص وضعية فحص «بي سي آر»، ووضعية اللقاح داخل المركز التجاري نفسه، لتجنب تعرض الرواد لدرجات الحرارة العالية في الخارج، كما تم تحديد مسارات خاصة بالنساء والعائلات، فضلاً عن تخصيص مسار إضافي لرواد المركز الذين لديهم استفسارات تتعلق بكيفية إظهار الحالة الخضراء في تطبيق الحصن، ووضعية الحصول على اللقاح، وغيرهما من الاستفسارات، وذلك لتيسير الدخول، وعدم حدوث ازدحام عند المداخل.

وأكدت إدارة المركزين أن وجود «واي فاي» ساعد المستهلكين، نظراً للحاجة إلى إنترنت للوصول إلى تطبيق الحصن وتحديثه، مشيرة إلى أنه تم منع الرواد فوق الـ16 عاماً الذين ليس لديهم نتيجة فحص سلبية، أو لديهم نتيجة فحص قديمة لا تتناسب مع وضعهم الخاص باللقاح.

وأوضحتا أنه تم تطبيق نظام المرور الأخضر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، خصوصاً ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع وجود لافتات توضح وضعية الوقوف والمسافات الآمنة بين الأفراد.

القواعد الجديدة

قال مسؤول في إدارة أحد المراكز التجارية في أبوظبي، (ع. ن)، إن أكبر التحديات التي تواجه تطبيق نظام المرور الأخضر، يتمثل في فترة عطلة نهاية الأسبوع، والفترات المسائية، حيث يكون عدد الزوار أضعاف الأيام العادية أو وسط الأسبوع، مشيراً إلى أنه من الجيد بدء التطبيق في وسط الأسبوع، استعداداً للعطلة، لتلافي أي عيوب أو مشكلات في التطبيق.

وأشار إلى أن عدم معرفة بعض الزوار بالقواعد الجديدة المطبقة، يعد تحدياً مهماً، لأنه يعطل عملية دخول المتسوقين، ما يؤدي إلى بعض الازدحام.

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