مسجد

ناشد سكان في مجمّع «روكان» بمنطقة وادي الصفا 7 في دبي الجهات المعنية بالإسراع في إنشاء مسجد يخدم سكان المجمّع، مشيرين إلى أن المسجد موجود ضمن المخطط العام للمشروع، إلا أن أعمال إنشائه لم تبدأ حتى الآن، على الرغم من مرور سنوات على اكتمال إنشاء المجمّع، وتوفير مختلف الخدمات والمرافق فيه. وأكد السكان أهمية وجود مسجد قريب يلبي احتياجات الأهالي، خصوصاً مع زيادة أعداد القاطنين في المنطقة، داعين إلى النظر في أسباب تأخر تنفيذ المسجد والبدء في إنشائه في أقرب وقت ممكن، أسوة ببقية المرافق والخدمات المتوافرة في المجمّع.

معاناة

شكا سكان إحدى البنايات في منطقة مويلح التجارية بالشارقة تكرار الوقوف العشوائي للمركبات أمام مدخل البناية ومدخل مواقف السكان، خصوصاً من قبل بعض مرتادي أحد المطاعم في البناية، مشيرين إلى أن البعض يوقفون مركباتهم في صف ثانٍ على الطريق، ما يعرقل حركة السير، ويصعّب دخول السكان إلى مواقفهم وخروجهم منها. وناشدوا الجهات المعنية بمعاينة الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الوقوف العشوائي أمام المداخل، وتنظيم حركة المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة، وعدم إعاقة سكان البناية.

مواقف

استغرب إعلاميون من وسائل مختلفة عدم تخصيص مناطق مجانية لمواقف السيارات تابعة لمركز دبي التجاري العالمي، خلال فترات تغطية المناسبات والمعارض الكبيرة، التي تتطلب قضاء وقت طويل داخل المعارض، خصوصاً في ظل صعوبة إيجاد مواقف مجانية حول المركز، والاضطرار لسداد مبالغ كبيرة مقابل الوقوف في المساحات المدفوعة خلال فترات المعارض.

صلاحية

دعا مستهلكون إلى ضرورة تشديد حملات المتابعة والرقابة على المنافذ التي تبيع منتجات تقارب صلاحيتها على الانتهاء، وفحص عينات من تلك المنتجات للتحقق من تخزينها بشكل مناسب، خصوصاً مع انتشار تلك المنافذ بشكل موسّع خلال الفترات الأخيرة.