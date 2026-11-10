ازدحام

اقترح سائقون إعادة تنظيم الحركة المرورية بشارع الوحدة في الشارقة، نظراً للازدحام اليومي وصعوبة الدخول إلى منطقة أبوشغارة، خصوصاً للقادمين من دبي باتجاه الشارقة، وأشاروا إلى أن طريق الخدمات، الممتد من شركة الفطيم للسيارات حتى نهاية الشارع، يتسبب في إرباك الحركة المرورية نتيجة تعدد نقاط الدخول والخروج. واقترحوا إنشاء فتحة التفاف نظامية أسفل الجسر، بالقرب من «سيتي ماكس»، لتسهيل الوصول إلى منطقة أبوشغارة، إلى جانب إعادة النظر في تنظيم طريق الخدمات وتحديد مداخله ومخارجه، واقترحوا على الجهات المعنية دراسة المقترح، بما يسهم في تخفيف الازدحام.

إزعاج

شكا سكان منطقة مجان في دبي استمرار أعمال البناء والإنشاءات حتى ساعات متأخرة من الليل، وما يصاحبها من ضوضاء شديدة تؤثر في راحتهم وتحرمهم من النوم داخل منازلهم، مشيرين إلى أن هذه المعاناة مستمرة منذ نحو ثمانية أشهر، رغم تقديم شكاوى متكررة إلى المطور والجهات المختصة من دون التوصل إلى حلول فعلية، وأكدوا أنهم لا يعارضون أعمال التطوير، لكنهم يطالبون بتنفيذها وفق الأنظمة والتصاريح المعتمدة، وبما يراعي راحة السكان، خصوصاً خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، وناشدوا التدخل والتحقق من تصاريح العمل الليلي ومدى الالتزام بشروطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإزعاج وضمان راحة الأهالي.

عروض

أشاد متابعون بطرح مراكز طبية عروضاً، خلال الفترة الأخيرة، لتخفيضات على الفحوص والتحاليل بمناسبة الاحتفاء بيوم العلم، واصفين المبادرة بالممارسة الإيجابية التي من المهم التوسع فيها ونشرها.