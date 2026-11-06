تنجزها في أقل من 3 دقائق.. مصانع ذكية لإصدار لوحات المركبات في الفجيرة

كشفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة لـ«الإمارات اليوم» عن العمل على إنشاء مصانع ذكية جديدة لإصدار لوحات المركبات، تضاف إلى المصنع القائم حالياً، ضمن خطة للتوسع في مناطق الفجيرة ودبا والطويين ومسافي، بما يتيح للمتعاملين الحصول على لوحات مركباتهم خلال مدة تراوح بين دقيقة وثلاث دقائق، على مدار الساعة، إلى جانب تطوير منظومة ذكية لفحص السائقين، باستخدام مركبة متخصصة تتولى تقييم مهارات القيادة، تمهيداً لاعتمادها خلال الأشهر المقبلة.

ويعكس حصول مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة على تصنيف سبع نجوم، ضمن نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات، بوصفه أول مركز خدمات حكومية على مستوى الدولة يحقق هذا التصنيف، نجاح نهج مؤسسي قائم على التطوير المستمر، والتوسع في الخدمات الذكية والاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المتعاملين. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة من التميّز امتدت لأكثر من عقد، انتقل خلالها المركز من تصنيف خمس نجوم عام 2014، إلى ست نجوم عام 2021، وصولاً إلى سبع نجوم عام 2026.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، لـ«الإمارات اليوم» أن حصول المركز على تصنيف سبع نجوم يُمثّل إنجازاً وطنياً استثنائياً، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة رائدة عالمياً، تتجاوز تطلعات المتعاملين، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وأوضح أن الوصول إلى أعلى تصنيف في منظومة النجوم العالمية للخدمات الحكومية جاء ثمرة سنوات من العمل المؤسسي المتواصل، القائم على تطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستثمار في التقنيات الحديثة، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المتعاملين، وقال: «إن التميّز الحقيقي لا يقاس بما نحققه من جوائز وتصنيفات، بل بما نحدثه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الناس، وما نقدمه من خدمات تختصر الوقت والجهد وتصنع فارقاً حقيقياً في تجربة المتعامل».

ورفع الكعبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته التي جعلت التميّز ثقافة راسخة في العمل الحكومي، معرباً عن امتنانه للدعم والرعاية المتواصلين من صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذين أسهمت توجيهاتهم ودعمهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وشدد على أن المحافظة على تصنيف سبع نجوم تُمثّل مسؤولية مضاعفة، تتطلب مواصلة التطوير واستشراف المستقبل، وعدم الاكتفاء بما تحقق من إنجازات، مؤكداً استمرار شرطة الفجيرة في الاستثمار في الكوادر الوطنية والتقنيات الحديثة، وتطوير نموذج حكومي متجدد يواكب طموحات القيادة الرشيدة، وأضاف أن هذا التتويج يُمثّل إنجازاً لكل منتسب في شرطة الفجيرة أسهم في تحقيقه، مؤكداً أن «النجمة السابعة ليست نهاية رحلة التميّز، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والطموح».

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، العميد صالح محمد الظنحاني، لـ «الإمارات اليوم» أن حصول المركز على تصنيف سبع نجوم يُمثّل تتويجاً لجهود جماعية متواصلة، ويعكس حرص شرطة الفجيرة على تقديم خدمات حكومية استثنائية ترتقي إلى تطلعات المتعاملين، وأضاف أن هذا الإنجاز يضاعف مسؤولية المركز في المحافظة على ريادته، ومواصلة تطوير خدماته، وتبني الحلول الذكية والمبتكرة، مؤكداً أن رضا المتعاملين وإسعادهم سيظلان المعيار الحقيقي للتميّز والنجاح.

من جانبه، كشف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الفجيرة نائب رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، العميد جمعة سالم الزحمي، عن خطة للتوسع في خدمة المصنع الذكي لإصدار لوحات المركبات، من خلال إنشاء مصانع جديدة تضاف إلى المصنع القائم حالياً في محطة «بترول الإمارات»، بالقرب من مول الفجيرة، وتستهدف الخطة التوسع في مناطق الفجيرة ودبا والطويين ومسافي، بهدف تقريب الخدمات من المتعاملين، وتمكينهم من إصدار لوحات مركباتهم على مدار الساعة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة التقليدية.

وأوضح أن المصنع الذكي يتيح للمتعامل إصدار لوحة المركبة ذاتياً، من خلال جهاز يعمل بطريقة مشابهة لأجهزة الصراف الآلي، ويمكن توفيره في محطات الوقود، بحيث يحصل المتعامل على اللوحة خلال مدة تراوح بين دقيقة وثلاث دقائق، من دون الحاجة إلى مراجعة مركز الخدمة، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.

ويعتمد المصنع على منظومة تقنية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتعرّف إلى ملامح الوجه، والطباعة الآلية عالية السرعة، بما يتيح إصدار لوحات المركبات الجديدة خلال أقل من ثلاث دقائق، عبر أكشاك للخدمة الذاتية تعمل على مدار الساعة.

وتبدأ رحلة المتعامل بتقديم طلب إصدار اللوحة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة الفجيرة، ليحصل بعد ذلك على رمز استجابة سريعة، يستخدمه عند الوصول إلى المصنع الذكي، حيث يمسح الرمز عبر الجهاز، ويستكمل إجراءات التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرّف إلى الوجه، ثم يختار مواصفات اللوحة المطلوبة، قبل طباعتها آلياً وتسلمها من الجهاز.

ويتيح المصنع خيارات متعددة للوحات المركبات، تشمل اللوحات الصغيرة والطويلة، إضافة إلى التصاميم المعتمدة في الإمارة باللونين الأحمر والأسود، بحسب فئات المركبات المعتمدة، ما يمنح المتعامل مرونة في اختيار اللوحة المناسبة، من دون الحاجة إلى تدخل الموظفين في عملية الإصدار.

وأشار الزحمي إلى أن المصنع الذكي الحالي يشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين، ما دفع الإدارة إلى العمل على توسيع نطاق الخدمة، واختيار مواقع المصانع الجديدة استناداً إلى البيانات الديموغرافية للمتعاملين، وتحليل مناطق الطلب على إصدار اللوحات، بهدف تقريب الخدمة من المستفيدين، وتوفيرها في المواقع الأكثر احتياجاً، وأضاف أن الإدارة تستفيد من البيانات الناتجة عن عمليات إصدار اللوحات عبر المصنع الذكي لتحديد المناطق المناسبة للتوسع مستقبلاً، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على إحصاءات دقيقة واحتياجات فعلية للمتعاملين.

وكشف الزحمي عن مشروع جديد لتطوير منظومة فحص السائقين، يعتمد على مركبة ذكية متخصصة، يجري العمل على تجهيزها وبرمجتها لتقييم مهارات المتقدمين لاختبار القيادة، بما يُعزّز دقة نتائج الفحص، وكفاءة الإجراءات.

وأوضح أن المشروع يتضمن استخدام تقنيات ذكية لمتابعة أداء السائق خلال الاختبار، وتقييم مهاراته في الرجوع بالمركبة إلى الخلف والقيادة على الطرق، لافتاً إلى أنه جرى تأهيل عدد من الشوارع وتجهيزها باللافتات المرورية اللازمة، إلى جانب برمجة المركبة للتعامل مع مواقع الاختبار المحددة.

وأشار إلى أن المشروع لايزال في مرحلة التطوير، وأن الفاحص يرافق المتعامل حالياً خلال الاختبار، ضمن المرحلة الأولية لتطبيق المنظومة، تمهيداً للوصول إلى فحص ذكي متكامل، تتولى فيه المركبة تقييم الأداء من دون الحاجة إلى فاحص، متوقعاً اعتماد المشروع خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تطوير آليات تقييم السائقين، وتعزيز دقة نتائج الاختبارات، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات أكثر تطوراً وكفاءة.

وفي ما يتعلق بالخدمات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن، أوضح الزحمي أن المركز يوفر منظومة متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، تشمل وجود ممرض خلال ساعات الدوام الرسمي، لتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وأصحاب الهمم، إلى جانب تخصيص ممرات ومرافق تسهّل وصولهم إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم.

وكشف عن توفير جهاز اتصال في مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم، مرتبط بكاميرا لدى الممرض، يتيح للمتعامل طلب المساعدة مباشرة من داخل مركبته، من خلال الضغط على زر الاتصال والتحدث مع الموظفين بشأن الخدمة التي يحتاج إليها.

وأوضح أن المتعامل يستطيع طلب المساعدة للوصول إلى داخل المركز، أو إنجاز معاملته وهو داخل المركبة، حيث يتوجه الموظف إليه عند الحاجة، أو تتم مساعدته على النزول باستخدام الكرسي المتحرك، وفق حالته واحتياجاته، بما يضمن حصوله على الخدمة بسهولة ومن دون مشقة.

وأكد أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجه المركز نحو توفير بيئة خدمية شاملة، تراعي احتياجات مختلف الفئات، وتختصر الجهد والوقت، خصوصاً للمتعاملين الذين يواجهون صعوبات في الحركة أو الوصول إلى مرافق الخدمة.

وأشار الزحمي إلى أن المركز يوفر خدمة الفحص المنزلي للمركبات، من خلال مركبات متخصصة تنتقل إلى مواقع المتعاملين، لإجراء الفحص الفني اللازم لتجديد تسجيل مركباتهم، من دون الحاجة إلى نقلها إلى مركز الفحص.

وأوضح أن المتعامل يستطيع طلب الخدمة من خلال الاتصال بالمركز، أو عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتحديد الموعد المناسب لإجراء الفحص، وفق طبيعة الطلب ومدى استعجاله، وأضاف أن الخدمة تشمل فحص المركبات المسجلة في مختلف إمارات الدولة، مع إمكانية استكمال إجراءات التجديد في موقع المتعامل، وإيصال ملكية المركبة إلى منزله، بما يسهم في تقليل المراجعات، وتوفير الوقت والجهد.

ولفت إلى أن المركز كان من الجهات الرائدة في توفير خدمة حجز المركبات منزلياً، ضمن توجهه نحو نقل الخدمات إلى المتعاملين، بدلاً من إلزامهم بالحضور إلى المركز.

وأكد الزحمي أن حصول المركز على تصنيف سبع نجوم يُمثّل مصدر فخر لجميع العاملين، وفي الوقت ذاته مسؤولية وطنية ومؤسسية مضاعفة، للمحافظة على مستويات الأداء والخدمات المقدمة، وقال: «إن التميّز في مركز خدمات المرور والترخيص ليس إنجازاً موسمياً يرتبط بالحصول على جائزة أو تصنيف، وإنما ثقافة مؤسسية يمارسها الموظفون يومياً، وتنعكس على آليات العمل وتطوير الإجراءات والتعامل مع الجمهور»، وأوضح أن المركز يعتمد على مشاركة المتعاملين في تصميم الخدمات وتطويرها، من خلال مجالس المتعاملين ومختبرات الابتكار، التي تتيح لهم طرح احتياجاتهم وملاحظاتهم، والمشاركة في تحديد الحلول المناسبة.

وأشار إلى أن هذه المشاركة أسهمت في تطوير عدد من الخدمات الأكثر طلباً، من بينها تسجيل المركبات وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها، ودفع المخالفات المرورية، وحجز المركبات، بما يضمن أن تكون الخدمات الجديدة مرتبطة بالاحتياجات الفعلية للمتعاملين.

وأكد أن أصحاب الهمم وكبار السن وبقية فئات المتعاملين يُعدّون شركاء أساسيين في عملية التطوير، وأن الاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في تصميم الخدمات يسهمان في تقديم حلول أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجاتهم.

تصنيف الـ 7 نجوم

يُعدّ حصول مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة على تصنيف سبع نجوم، امتداداً لمسيرة من التطوير المؤسسي، بدأت بحصوله على تصنيف خمس نجوم، في فبراير 2014، بوصفه أول جهة تابعة لوزارة الداخلية تنال هذا التصنيف، قبل أن يرتقي عام 2021 إلى ست نجوم، ليصبح أول مركز خدمات على مستوى الدولة يحقق ذلك التصنيف.

وتوّج المركز مسيرته في الدورة السادسة لتقييم مراكز خدمات حكومة الإمارات بالحصول على تصنيف سبع نجوم، بعدما طوّر منظومة خدماته بالاعتماد على التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، والخدمات الاستباقية، وصولاً إلى تقليص زمن إنجاز المعاملة الواحدة إلى ما لا يتجاوز أربع دقائق، من تقديمها حتى استكمالها، وفق ما أعلنته شرطة الفجيرة.