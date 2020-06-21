عودة الخدمات المدفوعة لـ«مواقف أبوظبي» اعتباراً من هذا التاريخ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، استئناف احتساب رسوم المواقف العامة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل، وذلك بعد إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من تلك الرسوم لمدة ثلاثة أشهر ضمن مبادرات الدعم التي قدمها المركز للمجتمع خلال الفترة السابقة.

ودعا المركز أفراد المجتمع لاستخدام وسائل الدفع الذكية لتسديد رسوم "مواقف"،بشكل آمن وفعال عبر تطبيق درب، أو خدمة الدفع المباشر بالهاتف المتحرك، حيث تستقطع الرسوم من حساب المتعامل في "اتصالات" أو "دو"، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 3009بالصيغة التالية: (رمز المدينة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة (موقف فرعي أو رئيسي) مسافة (المدة بالساعة).

وذكر أنه يمكن للمتعاملين استخدام أجهزة الدفع المنتشرة في مختلف المناطق، للدفع نقداً أو عن طريق البطاقات القابلة لإعادة التعبئة، في حين أشار المركز إلى أن تلك الأجهزة آمنة تماماً للاستخدام حيث تخضع لعمليات تعقيم بصورة يومية ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يشمل جميع وسائل النقل العام والمرافق الخدمية التابعة له بما فيها أجهزة الدفع لضمان صحة وسلامة الجمهور.

وبالنسبة لرسوم وساعات تطبيق "مواقف" فإن رسوم المواقف الفرعية المحددة باللونين الأزرق والأسود، تبلغ 2 درهم للساعة/ 15 درهما لليوم الواحد، فيما تبلغ رسوم المواقف الرئيسية المحددةباللونين الأزرق والأبيض، 3 دراهم للساعة الواحدة، والمدة القصوى لإيقاف المركبة 4 ساعات.

ونوّه المركز إلى أنه يتم احتساب الرسوم من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل من السبت إلى الخميس. ويكون وقوف المركبات مجاناً أيام الجمعة وأيام العُطَل الرسمية ولأصحاب الهمم، كما تُعفى المواقف القريبة من المساجد من نظام المواقف المدفوعة، حيث يُمكن للمصلين إيقاف سياراتهم دون دفع الرسوم المقررة لمدة 45 دقيقة من بدء رفع الأذان، بشرط عدم عرقلة حركة السير والمرور.

أما بالنسبة لتصاريح مواقف السكان فيحق لحامليها إيقاف مركباتهم في المواقف الفرعية المخصصة للسكان ضمن المناطق الواقعة في نفس القطاع السكني الذي يقطنون فيه ويُمكناستخراج تلك التصاريح عن طريق الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae، أو مراكز إسعاد المتعاملين.

إلى ذلك، أكد المركز على ضرورة تجديد تصاريح مواقف السكان قبل انتهاء صلاحيتها، ويمكن تجديدها بكل سهولة ويسر عبر الموقع الالكتروني للمركز. ونوه بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة "مواقف" في جميع الأوقات وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لحاملي تصاريح المواقف السكان خلال الأوقات المحددة لهم، وذلك تجنباً للمخالفات.

كما أكد على ضرورة عدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة.

وأوضح المركز أن مفتشي "مواقف" لا يتوقفون عن جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد "مواقف" وسيقومون بمخالفة جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

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