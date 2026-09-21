«باركن» و«دبي الصحية» تطبّقان منظومة ذكية للمواقف.. وبدء المرحلة الأولى في مستشفى راشد بمواقف مجانية للمرضى

أبرمت شركة باركن و«دبي الصحية» اتفاقية تعاون لتطبيق منظومة ذكية لإدارة مواقف المركبات في منشآت "دبي الصحية"، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمرضى والزوار. وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في مستشفى راشد اعتباراً من 21 سبتمبر 2026.

وستتولى باركن إدارة عمليات مواقف المركبات بشكل متكامل، بالاعتماد على حلول رقمية متقدمة لتنظيم استخدام المواقف وتعزيز إتاحتها للمستفيدين، إلى جانب آليات للتحقق الرقمي تضمن استفادة الفئات المستحقة من المزايا المخصصة لها بسهولة وسلاسة، كما ستتم الاستفادة من البيانات الميدانية لتطوير إدارة المواقف وتحسين تجربة المرضى والزوار في منشآت "دبي الصحية" بشكل مستمر.



مواقف مجانية

وبموجب الاتفاقية، ستواصل "دبي الصحية" توفير مواقف مجانية للمرضى طوال فترة وجودهم في منشآتها، بما يشمل مراجعي أقسام الطوارئ والاستشارات الطبية ومواعيد الفحوصات المخبرية، والمراجعات دون موعد مسبق، إلى جانب جلسات العلاج المستمرة.

وسيحظى زوّار المرضى بمواقف مجانية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات لمرة واحدة يومياً، وذلك بعد تقديم بيانات المريض عند قسم الاستقبال لتأكيد الزيارة. كما يُتاح لاثنين من مرافقي المرضى المقيمين الاستفادة من مواقف مجانية لمدة 24 ساعة، مع إمكانية التمديد.

وسيواصل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والنساء الحوامل الحصول على خدمة صف المركبات مجاناً بعد التحقق من استيفائهم للشروط. وسيتم كذلك تسجيل بيانات الموظفين والمركبات المصرّح لها في النظام لضمان دخولها بشكل سلس.

وستُطبق رسوم المواقف المعتادة على غير مرتادي منشآت "دبي الصحية"، مع منحهم مهلة زمنية مدتها 30 دقيقة يومياً لتسهيل عمليات توصيل الركاب أو اصطحابهم.



المريض أولاً

وفي هذا السياق قال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية: "نواصل في "دبي الصحية" الارتقاء بتجربة المريض في مختلف مراحل رحلته، منذ لحظة الوصول إلى منشآتنا، انطلاقاً من عهدنا «المريض أولاً». ويأتي تطوير منظومة إدارة مواقف المركبات باستخدام الحلول الرقمية استجابةً لملاحظات المرضى والزوار، لتسهيل الوصول إلى خدماتنا وتنظيم استخدام المواقف، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر راحة وسلاسة".

وأضاف: «نتقدم بالشكر إلى شركة "باركن" على تعاونها، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً بما يخدم مرضانا ومجتمعنا».

وفي هذا الإطار، قال المهندس أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات في باركن: "تعكس شراكتنا مع "دبي الصحية" التزامنا المشترك بتحسين تجربة المرضى والزوّار عبر تقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة. ولأن المرافق الطبية تحديداً تتطلب مستويات استثنائية من الموثوقية وسهولة الوصول، جاء القرار بتطبيق تقنيات "باركن" المتطورة لإدارة مواقف المركبات في منشآت "دبي الصحية" بهدف تقليل الازدحام، وتحسين استخدام المساحات، والارتقاء بتجربة الوصول مع التركيز على المريض في صميم هذه التجربة بالكامل."

خدمات إضافية

وبالإضافة إلى خدمات إدارة المواقف، ستتوفر مجموعة من الخدمات الاختيارية، بما في ذلك خدمة صف المركبات، وغسيل المركبات، وشحن المركبات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز راحة المرضى والزوار.