منع غسيل السيارات العشوائي في المواقف العامة في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تنظيم نشاط غسيل المركبات في المواقف العامة ومناطق الفلل السكنية الخاضعة لنظام «مواقف».

وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهوده لتنظيم استخدام المواقف العامة، والحد من الممارسات غير المرخصة، والمحافظة على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات غسيل المركبات ضمن المواقع المسموح بها.

وأوضح المركز في بيانه أنه يُمنع مزاولة نشاط غسيل المركبات في المواقف العامة الخاضعة لنظام «مواقف»، في حين يُسمح للشركات بتقديم الخدمة في المناطق المصرح بها ، شريطة الحصول على تصريح مسبق من المركز وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة.

وذكر أنه يواصل بالتنسيق مع شركة كيو موبيليتي والجهات المعنية، تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش لرصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعا المركز أصحاب المركبات إلى عدم الاستعانة بالعمالة غير المرخصة لغسيل مركباتهم، والحرص على التعامل مع الشركات المرخصة، والاستفادة من الخدمة في المواقع المصرّح بها.