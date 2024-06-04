«رائد» يعاني قصوراً شديداً في السمع ويحتاج إلى فحوص طبية بـ 12 ألف درهم

يعاني (رائد - 60 عاماً) قصوراً شديداً في حاسة السمع ونقصاً شديداً في عصب السمع بالأذنين، ويحتاج إلى فحوص وتحاليل من نوع خاص للسمع، بكلفة 12 ألف درهم، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وتروي زوجته قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «بدأ زوجي يفقد السمع تدريجياً منذ نحو سبع سنوات حتى أصبح يعاني حالياً قصوراً شديداً في حاسة السمع ونقصاً شديداً في عصب السمع بالأذنين، ويحتاج إلى إجراء فحوص وتحاليل طبية من نوع خاص، فضلاً عن معاينة الطبيب له في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي لتحديد نوعية العلاج المناسب له في ما بعد، وهو لا يسمع نهائياً إلا من خلال السماعات المثبتة في أذنيه التي يسمع من خلالها بشكل بسيط».

وأضافت: «إن كلفة الفحوص والتحاليل الطبية الخاصة تبلغ 12 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، فيما أكد لنا الطبيب المعالج ضرورة إجرائها بأسرع وقت ممكن تفادياً لتدهور حالته الصحية».

وتابعت: «أسرتنا تتكوّن من خمسة أفراد، (الزوج والزوجة وثلاثة أبناء) ويعتبر زوجي المعيل الوحيد للأسرة، حيث يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5000 درهم، يدفع منه إيجار السكن، فيما تذهب بقية المبلغ لتغطية مصروفات الحياة المعيشية، وقد حاولت جاهده البحث عن عمل في جهات عدة، لكن لم أوفق في ذلك».

وأكملت: «نحن في حيرة من أمرنا.. ونعاني ظروفاً صعبة ونعجز عن تدبير مبلغ الفحوص والتحاليل الطبية التي يحتاجها زوجي».

وتناشد زوجة المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير كلفة الفحوص والتحاليل الطبية التي يحتاجها زوجها، والتي ستحدد لاحقاً نوعية العلاج المناسب له.

. المريض هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من 5 أفراد.