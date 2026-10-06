«أبوعبدالله» يحتاج إلى 32 ألف درهم لعلاج «الوهن العضلي»

يعاني المريض (أبوعبدالله - أردني - 61 عاماً) مرض الوهن العضلي منذ أشهر، وهو مرض يسبب ضعفاً شديداً في العضلات، ويؤثر في القدرة على الحركة والكلام وتناول الطعام.

وكان المريض نُقِل بشكل عاجل إلى طوارئ مستشفى راشد بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وفقدانه الوعي.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر من المستشفى، فقد وصل المريض إلى قسم الطوارئ فاقداً الوعي، بسبب عدم قدرته على التنفس، وتم إسعافه، ومكث أربعة أيام في المستشفى، خضع خلالها لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وتبيّن أنه مصاب بمرض الوهن العضلي، وهو اضطراب مناعي يؤثر في الاتصال بين الأعصاب والعضلات، ويؤدي إلى ضعف تدريجي في العضلات.

وأكد التقرير حاجة المريض إلى علاج عاجل تبلغ كُلفته 32 ألف درهم (لمدة عام)، وإلى متابعة طبية دقيقة، وإجراء فحوص دورية، للسيطرة على المرض، لافتاً إلى أن «حياة المريض ستكون عرضة للخطر في حال عدم حصوله على العلاج».

وناشدت ابنة المريض أهل الخير أن يمدوا لها يد المساعدة لسداد كُلفة علاج والدها وإنقاذ حياته، مشيرة إلى أن والدها لا يملك أي تأمين صحي، فيما الأسرة غير قادرة على توفير المبلغ المطلوب.

وقالت إن والدها يعاني مرض السكري منذ سنوات عدة، وكانت حالته مستقرة، لكن صحته تدهورت بشكل مفاجئ قبل أشهر، حيث شعر بضعف شديد في عضلاته، وعدم قدرة على القيام بأي نشاط بدني، إضافة إلى صعوبة الكلام والبلع، واستمر وضعه الصحي في التراجع إلى أن فقد الوعي، الأمر الذي استدعى نقله على الفور إلى المستشفى.

وأضافت أن «الأطباء أجروا له العديد من الفحوص والتحاليل، وبعد ظهور النتائج تبيّن أنه مصاب بمرض الوهن العضلي، وهو مرض يتطلب علاجاً خاصاً منتظماً ومتابعة طبية مستمرة، للسيطرة على أعراضه، ومنع تدهور حالته الصحية».

وقالت: «أشعر بخوف شديد على والدي، لعجزنا عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاجه، مع أن الطبيب أكد أن الحالة يمكن السيطرة عليها إذا التزم بالعلاج والأدوية بانتظام».

وأضافت: «أنا المعيلة الوحيدة لأسرتي، بعد إنهاء خدمات والدي بسبب المرض، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 5400 درهم، وأسرتي تتكون من أربعة أفراد، يذهب جزء كبير من راتبي لتغطية إيجار السكن ومتطلبات الحياة اليومية».

وتابعت: «لم أجد أمامي سوى مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتنا على تأمين كُلفة العلاج، لتجنب تدهور حالة والدي الصحية، والسيطرة على المرض».

الوهن العضلي

مرض مناعي مزمن يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة مستقبلات الاتصال بين الأعصاب والعضلات، ما يؤدي إلى ضعف في العضلات يزداد مع الجهد ويتحسن مع الراحة.

التقرير الطبي:

• حياة المريض ستكون عرضة للخطر في حال عدم حصوله على العلاج.

• ابنة المريض هي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من (4 أفراد)، وتعمل في شركة خاصة براتب 5400 درهم.