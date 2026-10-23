«السكري» يهدد «أم غلام» بالعمى.. وتحتاج إلى 23.4 ألف درهم للعلاج

تعاني (أم غلام - باكستانية - 57 عاماً) خللاً في عمل قرنية العين، ونزيفاً داخلياً في الشبكية، نتيجة معاناتها مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي سبّب ضعفاً شديداً في البصر، ومشكلات في القرنية، فضلاً عن المياه البيضاء في كلتا عينيها، وتم إدخالها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، التابع لـ«صحة»، حيث أكد الأطباء أن حالتها تستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة لعلاج مشكلات القرنية، وإزالة المياه البيضاء منها، محذرين من أنها، في حال تأخر التدخل الطبي، قد تصاب بالعمى الدائم.

وتبلغ كُلفة العملية 23 ألفاً و478 درهماً، وهو مبلغ يفوق إمكانات زوجها المادية، بسبب تدني دخله الشهري، الذي لا يتجاوز 4500 درهم.

وناشد الزوج أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة في إنقاذ بصر زوجته قبل أن تسوء حالتها أكثر، وتصاب بالعمى. وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بأن «المريضة تعاني ضعفاً في البصر في كلتا عينيها، وأُدخلت إلى الطوارئ وهي تعاني احمراراً مستمراً في العينين وحكة وجفافاً، وعدم قدرة على الرؤية الواضحة، وبعد إجراء الفحوص والأشعة لها، تبيّن أنها تحتاج إلى عملية جراحية لعلاج مشكلات القرنية، وإزالة المياه البيضاء».

وشدد التقرير على ضرورة إجراء العملية في أسرع وقت ممكن حتى لا تصاب المريضة بالعمى الدائم.

ويروي زوج المريضة (أم غلام) قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً إنها تعرضت منذ سنة تقريباً لوعكة صحية شديدة، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما استدعى نقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط، لأنها تتعالج لديهم، وتتابع فحوصها دورياً هناك.

وتابع: «بعد إدخالها إلى قسم الطوارئ، ومعاينة الطبيب المناوب لها، طلب أن تمكث في المستشفى لإجراء الفحوص، والسيطرة على مستوى السكر في الدم، وقد بقيت زوجتي أسبوعاً، تم خلاله إرجاع السكر إلى مستواه الطبيعي، وإعطاؤها بعض الأدوية والفيتامينات».

وأكمل الزوج: «التزمت زوجتي بتعليمات الطبيب، وكانت تذهب كل شهرين إلى المستشفى، لإجراء الفحوص المعتادة، وفي إحدى الزيارات الأخيرة طلب منها الطبيب إجراء الفحص الدوري للعيون، لأنها مريضة سكري وعرضة للإصابة بضعف النظر ومشكلات صحية في العين، وبعد ذهابها لإجراء الفحص، أظهرت النتيجة أن هناك نزيفاً داخلياً في شبكية العين، ما أدى إلى ظهور المياه البيضاء، ومشكلات أخرى في قرنية العين، ووفق ما قاله الطبيب فلابد من إجراء عملية في عينيها في أسرع وقت ممكن»، وأضاف زوج المريضة أن «كُلفة هذا النوع من العمليات، تبلغ 23 ألفاً و478 درهماً، وهو مبلغ كبير بالنسبة لي، نظراً إلى ضعف وضعي المادي، وعجزي عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منه».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، وهو يعمل سائق شاحنة، ويتقاضى 4500 درهم شهرياً، ويعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، لافتاً إلى أن راتبه بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية لأفراد أسرته.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كُلفة العملية، وإنقاذ حياة زوجته من العمى الدائم.

اعتلال شبكية العين السكري

يُعد أحد مضاعفات مرض السكري، وينتج عن تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى تشوش الرؤية أو فقدان البصر إذا لم يعالج.