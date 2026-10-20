«أبوياسين» يحتاج إلى 32.5 ألف درهم لاستكمال علاج سرطان المثانة

يعاني (أبوياسين- فلسطيني - 78 عاماً) مرض السرطان متعدد البؤر وعالي الدرجة، بعد إصابته بسرطان المثانة للمرة الثانية، ويحتاج إلى 32 ألفاً و510 دراهم، لتغطية تكاليف علاجه ومتابعته الطبية لمدة عام بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بينما لا يغطي تأمينه الصحي تكاليف العلاج المطلوب، ويعجز عن توفير المبلغ لتقدمه في السن وتوقفه عن العمل.

وناشد (أبوياسين)، وهو من أصحاب الهمم، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على استكمال علاجه، موضحاً أنه حصل خلال الأعوام الماضية على مساعدات من جهات خيرية، إلى جانب تغطية التأمين الصحي جزءاً بسيطاً من التكلفة، ما أسهم في استمرار فترة علاجه، إلا أنه يواجه حالياً صعوبة في تحمُّل التكاليف المطلوبة.

وبحسب تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإن المريض سبق أن أصيب بسرطان المثانة غير الغازي للعضلات قبل أكثر من 20 عاماً، ثم شُخّص في يونيو 2024 بعودة الورم في صورة سرطان متعدد البؤر وعالي الدرجة، وغير غازي للعضلات، وتلقى ست جرعات من العلاج المناعي داخل المثانة «BCG» بين يوليو وسبتمبر من العام نفسه، أعقبتها جرعات علاجية للمحافظة على الاستجابة.

وأشار التقرير إلى أن فحوص المتابعة بالمنظار وتحليل خلايا البول لم تُظهر عودة الورم، وأن الخطة العلاجية تتضمن استكمال العلاج المناعي داخل المثانة، والاستمرار في الفحوص الدورية بالمنظار وتحليل خلايا البول، إلى جانب التصوير المقطعي للجهاز البولي وفق المواعيد المحددة.

وروى (أبوياسين) لـ«الإمارات اليوم» أن رحلته مع المرض بدأت قبل أكثر من 20 عاماً، عندما لاحظ نزيفاً دموياً أثناء التبول، مصحوباً بآلام في المثانة، ما دفعه للتوجه إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الحكومية في الشارقة، حيث خضع لفحوص وتحاليل كشفت إصابته بسرطان المثانة.

وأضاف: «مكثت في المستشفى نحو 20 يوماً، وخضعت لعملية جراحية لإزالة الورم وتنظيف المثانة، ثم تلقيت ست جرعات علاجية، وكان التأمين الصحي يغطي تكاليف علاجي وأدويتي في تلك الفترة، ما خفف عني الأعباء المالية».

وتابع أنه حرص على متابعة حالته الصحية دورياً، لكن المرض عاد بعد سنوات طويلة، وظهرت عليه أعراض مشابهة لما عاناه في المرة الأولى، إلا أنها كانت أكثر حدة، فتم تحويله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أعاد إجراء الفحوص والتحاليل، وأُخذت عينة خزعة من الورم، وهو ما أكد إصابته مجدداً بسرطان المثانة، ليبدأ مرحلة جديدة من العلاج والمتابعة.

وقال (أبوياسين): «عملت في الدولة لأكثر من 30 عاماً في شركات خاصة، وكان راتبي الشهري 10 آلاف درهم، لكنني تقاعدت قبل ثماني سنوات تقريباً بسبب تقدمي في السن».

وأضاف: «تكاليف العلاج تفوق قدرتي، وبعد سنوات طويلة من مواجهة المرض أصبحت بحاجة إلى مساعدة أستطيع من خلالها استكمال العلاج والمتابعة الطبية، أملي في أهل الخير أن يساندوني في هذه المرحلة، ويخففوا عني عبء توفير المبلغ المطلوب».

• معاناة «أبوياسين» مع سرطان المثانة بدأت قبل 20 عاماً.