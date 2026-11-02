«أم فيروز» تحتاج إلى 107.3 آلاف درهم لعلاج سرطان العظام

تعاني (أم فيروز - هندية - 73 عاماً) سرطان العظام، وتحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي مكثف، تبلغ كلفته 107 آلاف و371 درهماً، بعد عودة الورم إليها رغم استئصاله جراحياً في وقت سابق، ويعجز ابنها، المعيل الوحيد لأسرته ووالديه، عن تدبير المبلغ، مناشداً أهل الخير مساعدته على استكمال علاج والدته وتخفيف معاناتها.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن المريضة تعاني سرطان العظام في مرحلة متقدمة، وتحتاج إلى الخضوع سريعاً للعلاج المكثف، محذراً من أن التأخر يعرّض حياتها للخطر، لاسيما أنها تعاني أمراضاً مزمنة أيضاً.

وروى ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» تفاصيل معاناتها، قائلاً: «بدأت رحلة مرض والدتي قبل نحو أربعة أشهر، حين شعرت بألم في ساقها اليسرى، صاحبته حمى وصعوبة في المشي، فنقلتها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضعت لفحوص وتحاليل وأشعة أظهرت وجود ورم في الفخذ، وأُحيلت إلى قسم الأورام لاستكمال الفحوص وتحديد العلاج».

وأضاف: «أخبرنا الأطباء بضرورة استئصال الورم، وخضعت والدتي لعملية جراحية تحسّنت بعدها حالتها الصحية، ثم غادرت المستشفى مع الالتزام بالأدوية والفحوص الدورية، لكن آلاماً شديدة عاودتها لاحقاً في الساق نفسها، فعدت بها إلى المستشفى، وكشفت الفحوص عن عودة الورم وحاجتها إلى علاج كيماوي وإشعاعي مكثف».

وتابع: «كان خبر عودة المرض صعباً علينا، خصوصاً مع تقدم والدتي في السن ومعاناتها أمراضاً أخرى. وأخشى أن تتدهور حالتها خصوصاً أننا عاجزون عن توفير كلفة العلاج، فيما أصبحت آلامها ومعاناتها مصدر قلق دائم لجميع أفراد الأسرة»، واستطرد: «أعمل مندوباً في إحدى الشركات براتب شهري يبلغ 10 آلاف درهم، وأعيل أسرتي المكونة من خمسة أفراد، إضافة إلى والديّ، ويذهب جزء من دخلي إلى إيجار المسكن، فيما يكفي المتبقي بالكاد لتغطية احتياجاتنا اليومية».

وناشد أهل الخير مساعدته، قائلاً: «كل ما أتمناه أن تتمكن والدتي من تلقي العلاج في الوقت المناسب، وأن أراها تتجاوز هذه المحنة، لكن كلفة علاجها تفوق قدرتي، وأرجو أن أجد من يمد لنا يد العون».