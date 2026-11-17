وقّعت «M42» وهيئة زايد لأصحاب الهمم و«إن إم سي للرعاية الصحية» مذكرة تفاهم لبحث إجراء الفحوص الجينية والبحوث، للأطفال المستفيدين من خدمات مركز «موج للتدخل المبكر»، بهدف تحديد العوامل الجينية المرتبطة باضطرابات النمو العصبي وتأخر النمو، ودعم تطوير خطط رعاية وتدخل مبكر تتناسب مع الاحتياجات الصحية لكل طفل.

وبموجب المذكرة، ستتولى «M42» إجراء الفحوص الجينية والإسهام في البحوث المتخصصة، بما يشمل جمع العينات وإجراء التحاليل المخبرية، ومشاركة النتائج مع الشركاء وفق أطر الحوكمة والخصوصية المتفق عليها، إلى جانب إجراء أبحاث حول العوامل الجينية المرتبطة باضطرابات النمو العصبي.

وستتولى «إن إم سي للرعاية الصحية» إدارة إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة، وتقديم الاستشارات الوراثية وإبلاغ النتائج، فضلاً عن دعم تخطيط الرعاية السريرية، بالتعاون مع الفرق المتخصصة، بينما ستشرف هيئة زايد لأصحاب الهمم على الجوانب الاستراتيجية للمبادرة، وتقدم الدعم للمستفيدين، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات الأسر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

كما سيبحث الشركاء التطبيقات المستقبلية للطب الدقيق، بما يسهم في ربط علوم الجينوم بخدمات التدخل المبكر وإعادة التأهيل، وتوفير رعاية تستند إلى النتائج العلمية، وتراعي احتياجات الأطفال وأسرهم.

وقال المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، إن توظيف علوم الوراثة لتعميق فهم اضطرابات النمو العصبي وتأخر النمو، يتيح فرصاً لتطوير المعرفة الطبية ودعم اتخاذ القرارات السريرية وتوجيه التدخلات المناسبة وفق احتياجات كل طفل.

وقال المدير العام لقطاع علوم الأوميكس في منصة الحلول الصحية المتكاملة لدى «M42»، الدكتور ديفيد كافاناه، إن المبادرة تجمع الجهات الثلاث لتيسير وصول الأسر التي تبحث عن إجابات بشأن الحالات الصحية لأطفالها إلى علوم الجينوم المتقدمة، وقال النائب الأول لرئيس العمليات في «إن إم سي للرعاية الصحية» بأبوظبي، فرانك ديليسي، إن التعاون مع «M42» وهيئة زايد لأصحاب الهمم يتيح العمل على تعزيز الابتكار السريري.