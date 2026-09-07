«صالح» يحتاج إلى 22.7 ألف درهم لعلاج الأنيميا

يعاني (صالح - يمني - 55 عاماً) مشكلات صحية في الدم، ويحتاج إلى أدوية خاصة عاجلة، بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، تبلغ كُلفتها 22 ألفاً و799 درهماً، لكنه لا يمتلك تأميناً صحياً يستطيع من خلاله تغطية كُلفة علاجه، فيما يعجز شقيقه، معيله الوحيد، عن تدبير المبلغ المطلوب.

وناشد شقيق المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير الأدوية.

وبيّن تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريض يعاني أعراضاً ومشكلات صحية في الدم، ويحتاج إلى بدء العلاج الدوائي ومتابعة حالته بشكل منتظم، إلى جانب استكمال الفحوص الطبية.

وقال شقيق المريض لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناة شقيقي الصحية، في أبريل الماضي، بعدما شعر بآلام في البطن وقيء وارتفاع متقطع في درجة الحرارة، إضافة إلى ضعف الشهية والشعور بالشبع سريعاً، كما فقد نحو 10 كيلوغرامات من وزنه خلال أشهر قليلة»، وأضاف: «مع استمرار الأعراض وتفاقم حالته الصحية، أخذته إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع للعديد من الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج وجود مشكلات في الدم، إلى جانب إصابته بفقر الدم (أنيميا حادة)، ما استدعى نقل وحدة دم إليه، فضلاً عن ارتفاع عدد الصفائح الدموية»، وتابع: «قام الطبيب المختص في المستشفى، بإجراء فحوص لنخاع العظم، وأكد أنه بحاجة ماسة حالياً إلى تناول الأدوية بصورة منتظمة، للسيطرة على حالته الصحية قبل أن تتدهور أكثر، إلا أن كُلفة الأدوية تبلغ 22 ألفاً و799 درهماً، ولا نملك القدرة على توفيرها».

وقال: «كان (صالح) يعمل في القطاع الخاص، خلال الأعوام الماضية، براتب يبلغ 3300 درهم شهرياً، وبسبب مرضه وتعبه الشديد، لم يعد قادراً على العمل، فتوليت رعايته والاهتمام به، باعتباري المعيل الوحيد له ولأفراد أسرته (مكونة من زوجة وابنتين)، علماً بأن راتبي الشهري يبلغ 6000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن والبقية تذهب إلى مصروفات الحياة اليومية»، وأضاف: «أصبحت قلقاً وأخشى على شقيقي من تدهور حالته بسبب تأخره في تناول الأدوية، خصوصاً أن إمكاناتنا المالية حالياً لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب».

وقال: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تدبير 22 ألفاً و799 درهماً، كُلفة أدوية شقيقي».

• المريض في حاجة ماسّة حالياً إلى تناول الأدوية بصورة منتظمة للسيطرة على حالته الصحية.