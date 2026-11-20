حذّر أطباء من أن إهمال الرجال لصحتهم وتأجيل الفحوص الدورية قد يكلّفانهم سنوات من أعمارهم، مشيرين إلى أن دراسات عالمية تُظهر أنهم يموتون في المتوسط، قبل النساء بنحو خمس سنوات. وحدّدوا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، ثماني مجموعات من الفحوص والقياسات الوقائية، تشمل ضغط الدم، والكوليسترول، والسكري، والوزن ومحيط الخصر، والقلب والشرايين، والكشف المبكر عن سرطانات البروستاتا والقولون والرئة، ووظائف الكلى، ووظائف الكبد، مؤكدين أن اختيار الفحوص وفقاً للعمر والحالة الصحية وعوامل الخطورة يساعد على اكتشاف الأمراض مبكراً، وأن تأجيلها قد يفوّت فرص التدخل في الوقت المناسب.

وربط الأطباء انخفاض متوسط أعمار الرجال وارتفاع مخاطر إصابتهم بالأمراض المزمنة والقلبية بتسعة عوامل، هي إهمال الفحوص الدورية، وتأخّر مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض، والتدخين، والغذاء غير الصحي، والإفراط في العمل وقلة الراحة، والتعرّض المستمر للضغوط والتوتر، وتراكم دهون البطن، وكبت المشاعر، وعدم التعامل مع الضغوط النفسية بصورة صحية. ولفتوا إلى أن الجلطات القلبية تُلاحظ لدى رجال في الثلاثينات والأربعينات، وقد تقع فجأة بعد سنوات من تراكم عوامل الخطورة من دون أعراض واضحة، فيما قد يكون تخطيط القلب التقليدي طبيعياً رغم وجود ترسّبات أو تضيّق في الشرايين.

تأجيل زيارة الطبيب

وتفصيلاً، قال استشاري طب الأسرة، الدكتور عادل سجواني، إن الاهتمام بصحة الرجل لايزال أقل من الاهتمام بصحة المرأة، في وقت ترصد فيه الدراسات العالمية فارقاً في متوسط الأعمار. وأوضح أن عوامل عدة تقف وراء هذا الفارق، منها إقبال النساء بصورة أكبر على الفحوص الطبية الدورية، وميل كثير من الرجال إلى تجاهل صحتهم أو تأجيل زيارة الطبيب.

وأضاف أنه كثيراً ما يلتقي في عيادته رجالاً حضروا لإجراء الفحوص بناءً على تشجيع من الأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة، مشيراً إلى عادات غير صحية أكثر شيوعاً بين الرجال، منها التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والإفراط في العمل، وعدم تخصيص وقت كافٍ للراحة والاهتمام بالصحة. ولفت إلى أن بعض الرجال يتحمّلون ضغوطاً كبيرة من أجل أسرهم، ويتحفظون في الحديث عما يمرون به أو التعبير عن مشاعرهم، ما قد ينعكس سلباً على صحتهم.

ودعا سجواني إلى زيادة الوعي بسرطان البروستاتا، باعتباره من السرطانات المنتشرة بين الرجال، موضحاً أن خطر الإصابة به يزداد مع التقدم في العمر، وأن بعض الحالات قد تتطوّر من دون أعراض واضحة. وأكد أن مناقشة الفحوص مع الطبيب تساعد على تحديد ما يناسب الرجل وفق عمره وتاريخه العائلي وعوامل الخطورة لديه.

وشدّد على أهمية تشجيع الآباء والأزواج والأبناء والإخوة على إجراء الفحوص الوقائية قبل ظهور الأعراض، لما تتيحه من فرص لاكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة. وأضاف أن الرجل يؤدي دوراً أساسياً في الأسرة والمجتمع، ويحتاج إلى أن يمنح صحته القدر نفسه من الاهتمام الذي يمنحه لأسرته.

جلطات في الثلاثينات والأربعينات

وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور هشام طايل، إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين في سن مبكرة، خصوصاً عند مقارنتهم بالنساء قبل انقطاع الطمث. وعزا ذلك إلى عوامل عدة، منها التأثير الوقائي لهرمون الاستروجين لدى النساء، واختلاف نمط الحياة وطريقة التعامل مع الضغوط، وتأخّر بعض الرجال في مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض.

وأوضح أن الاستروجين يوفّر للمرأة قدراً من الحماية الطبيعية للشرايين، ويسهم في الحفاظ على مرونتها وتنظيم مستويات الكوليسترول الجيد. وأشار إلى أن بعض الرجال يميلون إلى تجاهل الأعراض وتأجيل الفحوص، وأن ضغوط الحياة والعمل وتراكم الدهون في منطقة البطن من عوامل الخطورة التي تؤثر في صحة القلب.

وأضاف أن أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفاة بين الرجال عالمياً، وأن انسداد الشرايين أو حدوث نوبة قلبية مفاجئة قد يؤدي إلى توقف القلب قبل أن يتمكن المصاب من طلب المساعدة.

ولفت إلى أن الجلطات القلبية باتت تُلاحظ لدى رجال في الثلاثينات والأربعينات، إذ قد تتراكم عوامل الخطورة على مدى سنوات من دون أعراض واضحة، إلى أن تظهر المشكلة بصورة مفاجئة.

ومن أبرز عوامل الخطورة في هذه الفئة العمرية، وفق طايل، التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وارتفاع الكوليسترول الضار، وتراكم اللويحات داخل الشرايين، والاستعداد الوراثي، خصوصاً ارتفاع الكوليسترول العائلي. وتشمل العوامل كذلك الخمول البدني، والإفراط في تناول الوجبات غير الصحية، وقلة النوم، والتوتر النفسي المزمن.

وأوضح أن التدخين من أخطر عوامل الإصابة المبكرة، نظراً إلى تأثيره المباشر في بطانة الشرايين وزيادة قابلية الدم للتجلّط، فيما يُعد ارتفاع الكوليسترول الضار «LDL» من العوامل الرئيسة في تراكم الترسبات داخل الشرايين.

وأكد طايل أهمية بدء الوقاية مبكراً بقياس ضغط الدم بانتظام من سن الـ20، أو في سن أصغر عند وجود السمنة أو تاريخ عائلي، إلى جانب فحص مستويات الكوليسترول والسكر دورياً. وأوضح أن الرجال الأصحاء يمكنهم البدء بفحص الكوليسترول والسكر من سن 35 عاماً، فيما قد يستدعي التدخين أو وجود تاريخ عائلي البدء في سن أبكر.

وحذّر من الاكتفاء بتخطيط القلب التقليدي للاطمئنان إلى سلامة الشرايين، موضحاً أن التخطيط يقيس النشاط الكهربائي للقلب، وقد تظهر نتيجته طبيعية رغم وجود ترسبات أو تضيّق في الشرايين التاجية. ولفت إلى أن الطبيب قد يطلب فحوصاً إضافية، مثل اختبار الجهد أو التصوير المقطعي للشرايين التاجية أو قياس درجة تكلّسها «CAC Score»، وفقاً للأعراض والحالة الصحية وعوامل الخطورة.

أعراض قد تُفسّر خطأ

وأشار طايل إلى أن بعض الرجال قد يفسّرون أعراض الأزمة القلبية على أنها حموضة أو إرهاق أو شد عضلي. وذكر أن هذه الأعراض تشمل الشعور بثقل أو ضغط أو حرقان في منتصف الصدر، والألم الممتد إلى الكتف أو الذراع أو الفك أو الظهر، إضافة إلى ضيق التنفس المفاجئ غير المبرَّر، والتعرق البارد والدوار.

ودعا إلى طلب الإسعاف فوراً إذا استمر ألم الصدر أو الضغط فيه لأكثر من خمس دقائق، أو لم يزل بالراحة، خصوصاً إذا صاحبه تعرّق بارد أو غثيان أو دوار. وشدّد على ألّا يقود المصاب السيارة بنفسه في هذه الحالة، موضحاً أن سرعة التدخّل تسهم في تقليل الضرر الذي قد يلحق بعضلة القلب.

وضرب مثالاً برجل يبلغ 40 عاماً، يدخن ولديه تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب، موضحاً أن تقييمه يبدأ بتقدير مستوى الخطورة، وقد يشمل تحاليل الدهون والسكر التراكمي وسكر الصيام، وتقييم وظائف الكلى والكبد. وأضاف أنه قد يطلب أيضاً قياس درجة تكلّس الشرايين التاجية، أو اختبار الجهد، أو تخطيط صدى القلب، بحسب المؤشرات الطبية لكل حالة.

الفحوص بحسب العمر

وقال أخصائي طب الأسرة، الدكتور محمد زيدان، إن المتابعة الوقائية تبدأ في سن مبكرة، وتشمل قياس ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر، وتقييم نمط الحياة والتاريخ العائلي. وأوضح أن هذه المتابعة تساعد الطبيب على رصد عوامل الخطورة واختيار الفحوص الملائمة لكل مرحلة عمرية، قبل ظهور أعراض الأمراض المزمنة.

وبيّن أنه في العشرينات يُنصح بمتابعة ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر، وفي الثلاثينات قد تُضاف فحوص السكر والكوليسترول، خصوصاً عند وجود السمنة أو تاريخ عائلي للأمراض. وفي الأربعينات يبدأ الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب تقييم مخاطر أمراض القلب. وبعد الـ50 تستمر الفحوص السابقة، مع مناقشة فحص البروستاتا وتقييم مخاطر سرطان الرئة لدى المدخنين وفق المعايير الطبية.

وحدّد زيدان ثلاثة فحوص أساسية هي ضغط الدم والكوليسترول والسكري. وقال إن قياس ضغط الدم يبدأ من سن 18 عاماً، وتزداد أهمية متابعته بانتظام بعد الأربعين أو عند وجود عوامل خطورة.

وأضاف أن إرشادات هيئة الصحة بدبي توصي بفحص الكوليسترول كل ثلاث سنوات، أو سنوياً عند وجود عوامل خطورة.

وأشار إلى إمكان إجراء فحص السكري منذ سن 18 عاماً كل ثلاث سنوات، أو سنوياً عند وجود عوامل خطورة، مع إمكانية البدء من سن الـ30 وفق التقييم الطبي.

وأكد أن المدخنين ومن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب أو السكري يحتاجون إلى متابعة مبكرة وأكثر انتظاماً. ولفت إلى أن الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في الإمارات يبدأ من سن الـ40، ويمكن إجراؤه من خلال تنظير القولون كل 10 سنوات عند سلامة النتائج، أو فحص الدم الخفي في البراز سنوياً.

وأضاف أن فحوص البروستاتا، ومنها تحليل «PSA»، تُناقش عادةً من سن الـ50، أو في وقت أبكر عند وجود تاريخ عائلي أو عوامل خطورة. وقد يحتاج بعض المدخنين لفترات طويلة إلى تصوير مقطعي منخفض الجرعة للكشف المبكر عن سرطان الرئة، وفق شروط ومعايير طبية محددة.

وأشار إلى أن بعض الرجال يطلبون تحاليل الفيتامينات والهرمونات ودلالات الأورام، أو التصوير الشامل، من دون حاجة طبية، بينما يهملون الفحوص الأساسية. ودعا من لم يزر الطبيب منذ سنوات إلى البدء بمراجعة طبيب الأسرة، لإجراء تقييم يشمل تاريخه الصحي والعائلي وقياس ضغط الدم والوزن ومحيط الخصر، وتحديد حاجته إلى فحصَي السكر والكوليسترول. وأوضح أن تخطيط القلب وفحوص الغدة الدرقية والفيتامينات والتصوير الطبي تُطلب عند وجود مؤشرات تستدعيها.

وشدّد زيدان على أن اختيار الفحص المناسب في الوقت المناسب، بحسب العمر والحالة الصحية وعوامل الخطورة، يساعد على اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة والحد من تطوّر مضاعفاتها، مؤكداً أن الوقاية تبدأ قبل ظهور المرض بسنوات.

تجاهل الأعراض البولية

وقال استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم عند الرجال، الدكتور أشرف كامل، إن كثيراً من الرجال يتعاملون مع بعض الأعراض البولية والجنسية باعتبارها جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

وأوضح أن من الأعراض التي يتجاهلها بعض الرجال ضعف اندفاع البول، وتقطّع التبوّل، وصعوبة بدئه، وتكرار الذهاب إلى الحمام، خصوصاً أثناء الليل، والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل. وأضاف أن بعضهم قد يعاني إلحاحاً بولياً أو صعوبة في تأجيل التبوّل، أو حرقاناً وألماً في منطقة الحوض والعجان.

وأشار إلى أن هذه الأعراض، خصوصاً بعد الـ50، قد ترتبط بتضخّم البروستاتا الحميد أو التهابها أو اضطرابات المثانة، وقد تستدعي استبعاد أمراض أخرى. وأكد أهمية التقييم الطبي إذا استمرّت الأعراض أو أثّرت في النوم والحياة اليومية.

ودعا كامل، الرجال إلى تجاوز الحرج من مناقشة مشكلاتهم الصحية، خصوصاً المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وإجراء الفحوص التي تتناسب مع أعمارهم وحالاتهم الصحية وتاريخهم العائلي، موضحاً أن الكشف المبكر يساعد على اكتشاف مشكلات يمكن علاجها قبل تطورها.