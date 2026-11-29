رصدت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية شخصاً من جنسية دولة آسيوية تلقى تحويلاً مالياً قيمته 4500 درهم حصيلة جريمة احتيال إلكتروني، فقبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة في دبي بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، لكن بعد التحقيق معه في الجريمة تبين أن دوره اقتصر على استقبال الأموال في حسابه، فأحالته النيابة إلى محكمة الجنح بتهمة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وانتهت المحكمة إلى إدانته وعاقبته بغرامة قدرها 3000 درهم، إضافة إلى المال محل الجريمة.

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