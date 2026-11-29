ما المسؤولية القانونية عن الشجار والاعتداء المتبادل في الأماكن العامة؟

إن المشاجرات والاعتداءات التي تقع في الأماكن العامة، لا تقتصر آثارها على أطراف النزاع، بل قد تمتد إلى الإخلال بالأمن.

ويجرم المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتختلف العقوبات بحسب طبيعة الاعتداء وجسامته والنتائج المترتبة عليه، كما قد تنشأ مسؤولية جنائية عن أفعال أخرى مصاحبة للمشاجرة، مثل التهديد أو إتلاف الممتلكات أو الإخلال بالنظام العام، متى توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها قانوناً.

ولا تقتصر المسؤولية على المشاركين في المشاجرة، فقد تمتد إلى من يقوم بتصوير الواقعة ونشر مقاطعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذا انطوى ذلك على اعتداء على الخصوصية أو مخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. كما أن الصلح أو التنازل بين أطراف المشاجرة لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تمس النظام العام.

ومن المهم التأكيد أن الاستفزاز أو اختلاف وجهات النظر لا يبرر الاعتداء على الآخرين أو ترويع الموجودين، وأن مشاركة أشخاص عدة في المشاجرة لا تعفي أياً منهم من المسؤولية عن الأفعال التي تثبت نسبتها إليه.

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