قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم جواز نظر دعوى أقامتها شركة ومالكها ضد شخص، طالبا فيها باسترداد 10 ملايين و582 ألفاً و158 درهماً، قالا إنه حصل عليها دون وجه حق من خلال تنفيذ شيكات كانت قد سُلّمت إليه على سبيل الضمان، مقابل مديونية لا تتجاوز مليون درهم، بعدما تبين للمحكمة أن النزاع سبق الفصل فيه بحكم نهائي أمام قاضي التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعاملات مالية بين المدعي (مالك الشركة) والمدعى عليه، وأفاد الأول أنها بدأت بقرض أو سلفة ودية حصل عليها من الأخير، ولم تتجاوز قيمتها مليون درهم، مقابل تسليم عدد من الشيكات كضمان مؤقت، وليس لسداد مديونية بقيمتها الاسمية.

وأشار إلى أن المدعى عليه تقدم لاحقاً بطلب تنفيذ خمسة شيكات صادرة عن حسابات المدعيين (المالك وشركته)، بلغت قيمتها الإجمالية سبعة ملايين و116 ألفاً و795 درهماً، وحصل على قرار بوضع الصيغة التنفيذية عليها، مع منع المدعي من السفر، لتبدأ إجراءات الحجز على الأموال والحسابات.

وبحسب أوراق الدعوى، اضطر المدعيان إلى سداد قيمة الشيكات من خلال مبالغ دُفعت أمام المحكمة وتسوية نقدية، ثم سداد الرصيد المتبقي على 24 قسطاً شهرياً، حتى اكتمل سداد المبلغ بالكامل.

ولم يتوقف النزاع عند ذلك، إذ استصدر المدعى عليه أمر أداء بمبلغ 2.2 مليون درهم ضد الشركة، استناداً إلى العلاقة المالية والشيكات ذاتها، ثم انتهت المفاوضات بين الطرفين إلى توقيع المدعى عليه إقرار تنازل موثقاً لدى الكاتب العدل، مقابل 1.9 مليون درهم، وتعهد بموجب الإقرار بعدم إقامة دعاوى مستقبلية أو المطالبة بحقوق تتعلق بموضوع النزاع.

وطالب المدعيان لاحقاً بإعادة الشيكات الخمسة، معتبرين أن الدين الذي سُلّمت ضماناً له سُدد بالكامل، وأن المدعى عليه أقر في رده على إنذار عدلي بأن الشيكات نُفذت بالفعل وسُددت من خلال محاكم دبي، ولم تعد تمثل أي التزام قائم.

وبناءً على ذلك، أقاما دعواهما مطالبين باسترداد 10 ملايين و582 ألفاً و158 درهماً، باعتبارها مبالغ حصّلها المدعى عليه دون وجه حق، مع طلب ندب خبير حسابي لتحديد المبالغ المستحقة فعلياً.

غير أن المحكمة لم تنتقل إلى بحث الحسابات أو تقدير المبلغ المستحق، إذ تبين لها أن المدعيين سبق أن أقاما منازعة تنفيذية بشأن الشيكات نفسها، وصدر فيها حكم نهائي أيدته محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام النهائية تكون لها حجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء، متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب، حتى لا تظل المنازعات مفتوحة بين الأطراف إلى ما لا نهاية.

ورأت أن الدعوى الجديدة تتعلق بالشيكات ذاتها، وتستند إلى الوقائع والمطالبات نفسها التي سبق عرضها على قاضي التنفيذ، بما يجعل النزاع قد حُسم بحكم نهائي لا يجوز إعادة نظره من جديد.

mfouda@ey.ae