قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي 2000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري متسلسل، نتيجة ضغطه على دواسة الوقود بدلاً من الفرامل أثناء محاولة التوقف، ما أدى إلى تصادم شمل دراجة نارية وخمس مركبات، وإصابة قائد الدراجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم كان يقود مركبته من دون انتباه كافٍ، فضغط على دواسة الوقود بدلاً من الفرامل، فاصطدم بدراجة نارية، ثم بمركبة أخرى.

وتوالت التصادمات، إذ دفعت قوة الاصطدام المركبة الثانية إلى الاصطدام بمركبتين أخريين، قبل أن تندفع إحداهما وتصطدم بمركبة خامسة.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية بإصابات جسدية أثبتها التقرير الطبي.

وأحالت النيابة العامة السائق إلى المحاكمة بتهمتي التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم إنسان، وإتلاف أموال مملوكة للغير، نتيجة قيادته المركبة بإهمال وعدم انتباه، وما ترتب على ذلك من إصابة قائد الدراجة، وإلحاق أضرار بالمركبات.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى بلاغ الحادث، والمعاينة المرورية والرسم التخطيطي لموقع التصادم، إلى جانب التقرير الطبي الخاص بالمصاب، فضلاً عن اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات بارتكاب الخطأ، ثم إقراره أمام المحكمة بما أسند إليه.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت وكفايتها لإثبات ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه، كما اعتبرت أن تهمتي الإصابة الخطأ وإتلاف الممتلكات مرتبطتان، بما يستوجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد.

وفي تقدير العقوبة، أخذت المحكمة بظروف المتهم والواقعة، وأعملت أحكام الرأفة وتخفيف العقوبة، لتقضي حضورياً بتغريمه 2000 درهم عن التهمتين للارتباط.

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