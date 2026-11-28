أسهمت جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب ثلاث شحنات جوية تضمّ 2.24 مليون قرص مخدّر، يتجاوز وزنها الإجمالي 1.4 طن، كانت قادمة من آسيا ومتجهة إلى إفريقيا عبر دبي بنظام «الترانزيت»، إذ مكّنت المعلومات الدقيقة التي قدّمتها الدائرة السلطات المختصة في إحدى الدول الإفريقية من ضبط الشحنات ومصادرتها.

ووفقاً لتدوينة نشرتها جمارك دبي على حسابها في منصة ”إكس“، جاءت العملية ثمرة خبرات فريق المهام الخاصة في جمارك دبي، الذي يعتمد على تحليل البيانات وتقييم المخاطر لاستباق محاولات التهريب، ورصد الشحنات المشبوهة قبل وصولها إلى وجهاتها.

وقال مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، إن «جمارك دبي أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في استباق الجرائم العابرة للحدود، من خلال قدراتها المتقدمة على الرصد والتحليل والاستهداف، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز استقرارها».

وأكدت جمارك دبي أن حماية المجتمعات مسؤولية مشتركة، وأن الشراكات الدولية وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية حول العالم يسهمان في منع وصول المخدرات إلى المجتمعات، ويدعمان أمن التجارة المشروعة وحماية سلاسل الإمداد.