دبي - الإمارات اليوم

أسهمت معلومات دقيقة قدمتها جمارك دبي إلى سلطات إحدى الدول الإفريقية في إحباط تهريب ثلاث شحنات جوية عابرة للحدود، بإجمالي مليونين و240 ألف قرص مخدر وبوزن طن و420 كيلوغراماً، في عملية نوعية تجسد قدرات الدائرة في الاستهداف والرصد والتحري، وفاعلية الشراكات الدولية في التصدي للتهديدات الأمنية التي تستهدف المجتمعات.

وجاء الإنجاز ثمرة لليقظة الجمركية والتعاون الوثيق بين جمارك دبي والجهات المختصة في الدولة الإفريقية، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، حيث مكنت المعلومات التي قدمتها الدائرة السلطات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشحنات ومصادرتها، بما يعزز الجهود الدولية لحماية الشباب والأسر من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وكشفت تفاصيل العملية عن نجاح جهود جمارك دبي في رصد واستهداف ثلاث شحنات جوية مشبوهة قادمة من دولة آسيوية ومتجهة إلى دولة إفريقية، مروراً بدبي بنظام الترانزيت، وضمت الشحنة الأولى 700 ألف قرص من مادة التابينتدول المخدرة، فيما احتوت الشحنة الثانية على 770 ألف قرص، والشحنة الثالثة على 770 ألف قرص.

وتبرز هذه العملية القيمة النوعية لتكامل التقنيات الذكية مع الخبرات الميدانية لفريق المهام الخاصة، وقدرة جمارك دبي على تحويل البيانات المتفرقة إلى مؤشرات مترابطة ومعلومات دقيقة، مكنت السلطات المختصة في الدولة الإفريقية من ضبط الشحنات ومصادرتها.

وأعربت السلطات الجمركية المختصة في الدولة الإفريقية عن بالغ شكرها وتقديرها لجمارك دبي على المعلومات القيمة والدقيقة التي قدمتها، والتعاون المثمر والبناء الذي أسهم في نجاح عمليات ضبط الشحنات المخدرة ومصادرتها، وأشادت الجهات المعنية بالجهود التي بذلها فريق العمل في جمارك دبي، وبمستوى التنسيق وتبادل المعلومات.