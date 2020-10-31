تفعيل رادارات عدم الالتزام بخط السير في تقاطعات رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، عن تفعيل جميع الرادارات على جميع تقاطعات الإشارات المرورية في الإمارة، لمراقبة عدم التزام السائقين بخط السير الإلزامي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إنه تم تفعيل جهاز مراقبة مخالفة عدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير الإلزامي على جميع تقاطعات الإشارات الضوئية في الإمارة، حيث سيتم تحرير مخالفة مرورية للسائقين غير الملتزمين وفقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية المُعدلة لقانون السير والمرور التي تنص على مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي بـ400 درهم.

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة على التقاطعات مخصصة لرصد المخالفات، ومنها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، والمركبات العابرة للتقاطعات بسرعات عالية، سواء كان العبور أثناء زمن الإشارة الخضراء أو غيره، وتصوير ورصد مخالفات عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي.

وذكر أن خط السير الإلزامي للسائقين هو السير على حارة الطريق من دون تغيير اتجاه المركبة ناحية اليمين أو ناحية اليسار في المسافة قبل التقاطعات، مع التزام المركبة بالسير في حارة الطريق بحسب العلامات الأرضية التي توضح ما إذا كان مسموحاً للسائق الانعطاف إلى اليسار أو إلى اليمين، وذلك تجنباً للحوادث المرورية الخطرة التي تنتج عن هذه المخالفة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح أنه يجب على جميع السائقين الالتزام بعلامات وإرشادات المرور، المتمثلة في الإشارات الضوئية والأسهم الإرشادية والشاخصات المرورية على جانب الطريق، والتعاون مع رجال المرور لضبط أمن الطرق، من خلال تطبيق كل قوانين وأنظمة السير والمرور، حفاظاً على نشر وتعزيز الأمن والأمان.

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