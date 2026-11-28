ضبطت شرطة دبي مركبة ارتكب سائقها سلسلة من المخالفات المرورية الخطرة، شملت القيادة بطيش وتهور، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز من كتف الطريق، والتنقل بين المركبات بصورة خطرة، بهدف تصوير مقطع فيديو ونشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي لزيادة عدد المشاهدات، معرّضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الفرق المرورية المختصة حدّدت المركبة وضبطتها عقب رصد المقطع المتداول، واتخذت الإجراءات القانونية بحق سائقها، وطبّقت أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، الذي يحدّد مبلغ فك الحجز في مثل هذه الحالات بـ50 ألف درهم.

وحذّر بن سويدان، من أن التجاوز من كتف الطريق، والتنقل العشوائي بين المركبات، والانحراف المفاجئ، قد تتسبّب في حوادث مرورية جسيمة، وما يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية. وأكّد أن شرطة دبي تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يستعرض على الطرق العامة أو يرتكب مخالفات مرورية خطرة سعياً إلى الشهرة أو زيادة عدد المشاهدات.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة وخط السير الإلزامي، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنّب التجاوزات الخطرة، والتحلّي بالصبر والمسؤولية أثناء القيادة، مؤكداً أن سلامة الأرواح تأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي.

كما حذّر من تصوير مقاطع تتضمن مخالفات مرورية خطرة ونشرها بغرض زيادة المشاهدات، لما قد يسهم فيه تداولها بوصفها محتوى ترفيهياً من تشجيع الآخرين على تقليد هذه الممارسات، خصوصاً الشباب والمراهقين. فيما حثّ أفراد المجتمع على الإبلاغ عن الممارسات المرورية الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو بالاتصال بخدمة «كلنا شرطة».