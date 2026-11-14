«لائحة المرور الجديدة».. 6 ضوابط ملزِمة لسائقي المركبات الثقيلة لتعزيز السلامة على الطرق

شددت اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل، من اشتراطات وضوابط القيادة على سائقي المركبات الثقيلة إذ أقرت في المادة (31) ستة التزامات على سائقي هذه المركبات بهدف رفع مستويات السلامة المرورية على الطرق.

وتتضمن الالتزامات، الالتزام بالسير في الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة أو في حالة التجاوز، عدم تجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص أو الارتفاع المسموح به، وعدم نقل ركاب في المركبة، باستثناء مستخدمي مالك المركبة وعمال التحميل والتفريغ في حالة وجود مقاعد مخصصة لهم، والتأكد من ألّا تشكل حمولة المركبة خطراً على الجمهور أو عرقلة حركة السير والمرور، ووضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها، وعدم بروز الحمولة من حدود المركبة بأي شكل من الأشكال.

فيما حددت وزارة الداخلية قائمة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات الثقيلة والجزاءات المترتبة عليها، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، متضمنةً 11 مخالفة تتراوح عقوباتها بين الغرامات المالية، وتسجيل النقاط المرورية، وحجز المركبة، وصولاً إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل. وأوضحت الوزارة، في منشور على منصتي «إكس» و«إنستغرام»، أن أشد العقوبات تطبق في حالتين تستوجبان غرامة مالية قدرها 3000 درهم ووقْف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، وهما: تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى، وتجاوز سائقي الشاحنات في مكان يمنع فيه التجاوز.

كما تُفرض غرامة مالية قدرها 3000 درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية عند تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة، في حين تُفرض غرامة مماثلة بقيمة 3000 درهم (دون نقاط مرورية) في حال عدم تغطية الحمولة في الشاحنات.