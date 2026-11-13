تصل إلى 3000 درهم ووقف الرخصة.. "الداخلية" تحدد غرامات 11 مخالفة للمركبات الثقيلة

حددت وزارة الداخلية قائمة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات الثقيلة والجزاءات المترتبة عليها، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، متضمنةً 11 مخالفة تتراوح عقوباتها بين الغرامات المالية، وتسجيل النقاط المرورية، وحجز المركبة، وصولاً إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل. وقف الرخصة وغرامات الـ 3000 درهم

وأوضحت الوزارة، في منشور على منصتي "إكس" و"إنستغرام، أن أشد العقوبات تطبق في حالتين تستوجبان غرامة مالية قدرها 3000 درهم ووقف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة، وهما: تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى، وقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز. كما تُفرض غرامة مالية قدرها 3000 درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية عند تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة، في حين تُفرض غرامة مماثلة بقيمة 3000 درهم (دون نقاط مرورية) في حال عدم تغطية الحمولة في الشاحنات.

مخالفات التحميل وخطوط السير والتراخيص

شملت القائمة غرامة بقيمة 2000 درهم و6 نقاط مرورية عند تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير أو تلحق أضراراً بالطريق. وتُفرض غرامة قدرها 1500 درهم في حالتين: الأولى عند عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي (ويُضاف إليها 12 نقطة مرورية)، والثانية عند تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص.

الطرق الممنوعة واشتراطات السلامة والإطارات

حددت الوزارة غرامة بقيمة 1000 درهم و4 نقاط مرورية لكل من مخالفة مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة، ومخالفة عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة. وفيما يتعلق باشتراطات السلامة الفنية، يترتب على عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير غرامة مالية قدرها 500 درهم، وتسجيل 4 نقاط مرورية، إلى جانب حجز المركبة لمدة 7 أيام، بينما تُفرض غرامة بقيمة 500 درهم عند عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل.