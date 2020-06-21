شرطة رأس الخيمة تنجح في ضبط 6 آسيويين سرقوا 3 مركبات

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، في ضبط عصابة مكونة من ستة أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، سرقت ثلاث مركبات خلال ساعات التعقيم الوطني في إحدى المناطق بالإمارة.

وثمّن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، التعاون المثمر من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة في التوصل إلى أفراد هذا التشكيل العصابي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية وفريق العمل على وجه الخصوص الذي نجح في التوصل بسرعة إلى هوية الجناة، وإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للجهات المختصة.

وتتلخص تفاصيل هذه الواقعة، كما جاءت على لسان مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله منخس، بورود بلاغات عن سرقة ثلاث مركبات متوقفة في ساعة متأخرة من الليل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني، ليتم بناءً عليه تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات وظروف هذه السرقة.

وأضاف أن الفريق المكلف تمكن من خلال جمع المعلومات وعمليات البحث والتحري من تحديد المركبة التي كان يستقلها المنفذون خلال عملية سرقة المركبات الثلاث، ومن ثم التعرف الى هوياتهم، وتبين أنهم ستة أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، وأنهم قاموا بنقل المركبات المسروقة إلى إمارة الشارقة، مشيراً إلى أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة في شرطة الشارقة التي أبدت تعاوناً تاماً أسهم في ضبط الجناة الستة الذين قاموا بتقطيع احدى المركبات تمهيداً لبيعها كقطع غيار مستعملة، فيما تم العثور على المركبتين الأخريين بحالتهما الطبيعية .

وأفاد العميد منخس أنه بالتحقيق مع المضبوطين اتضح أنهم مطلوبون على ذمم قضايا مماثلة في عدد من إمارات الدولة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة معهم لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم، مشيداً بالتعاون الكامل من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي أسهم في التوصل إلى أفراد هذا التشكيل العصابي وضبطهم في وقت قياسي.

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