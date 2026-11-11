لافتات

اقترح مستهلكون وضع لافتات أسعار بخطوط واضحة في أسواق الخضراوات والفاكهة في دبي والشارقة، مشيرين إلى أنه في حين يضع بعض التجار لافتات غير واضحة، يتجاهل آخرون تحديثها، ما يتنافى مع حقوق المستهلكين في معرفة الأسعار قبل الشراء، وناشدوا الجهات المعنية القيام بالمزيد من حملات التوعية للتجار من أجل الالتزام بذلك.

فنادق

أشاد قراء بمبادرة طرح فنادق عروضاً تمنح الضيوف، الذين يتوافق تاريخ ميلادهم مع الشهر الذي يتم فيه حجز الغرفة، الحصول على إفطار مجاني وقهوة، مع تسهيلات أخرى كإمكانية تسجيل الخروج بشكل متأخر.

دراجات

شكا سكان بالقرب من برج «أساس» على كورنيش البحيرة في الشارقة، قيادة بعض الأشخاص دراجات هوائية وسكوترات ودراجات كهربائية بسرعة عالية على الرصيف، رغم ضيق مساحته واستخدامه من قِبَل الأسر والأطفال، ما يشكل خطراً على سلامتهم، وأشاروا إلى أن بعض سائقيها يقودونها بتهور ومن دون مراعاة لوجود الأطفال، ما قد يتسبب في حوادث وإصابات خطرة، خصوصاً للصغار، وناشدوا التدخل لمنع قيادتها على الأرصفة المخصصة للمشاة، وتكثيف الرقابة ووضع لوحات إرشادية واضحة، وتطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين.

حمولات

حذّر سائقون من خطورة تطاير الحمولات من الشاحنات والمركبات على الطرقات، نتيجة عدم تثبيتها وتأمينها بالشكل الصحيح، ما يشكل تهديداً لسلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً المركبات التي تسير خلفها، وأشاروا إلى أن سقوط بعض الحمولات قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، وناشدوا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة، والتأكد من التزام سائقيها باشتراطات السلامة وتثبيت الحمولات بإحكام.

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